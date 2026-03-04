Guerra del Medio Oriente generará una favorable relocalización de empresas

La posición de China ante la Guerra de Medio Oriente puede generar que proyectos de inversión que hay en ese país, principalmente de empresas americanas, se trasladen a Estados Unidos y a México, con lo que se puede beneficiar la región, señaló Manuel González Lomelí.

El director de 360 Industrial Park descartó que la Guerra de Medio Oriente frene proyectos de inversión al contrario, por la posición que China ha tomado ante el conflicto bélico, proyectos que están allá pueden moverse y acelerar que otros que están en puerta hagan lo mismo, con lo que se beneficiaría a la región.

“La posición que tomó China con respecto a la guerra hace que la tensión comercial crezca entre éste país y Estados Unidos, y por lo mismo hay represalias comerciales hacía ellos”, dijo.

Indicó que esta situación puede acelerar esos proyectos de China principalmente hacía Estados Unidos “y después por ser más competitivo producir aquí hacía México y por ende llegan los proyectos acá”, aseguró.

González Lomelí indicó que serían empresas americanas las que saldrían de China para relocalizase en Estados Unidos o México.

Por su parte, sobre la Guerra de Medio Oriente, el secretario de Economía Luis Olivares Martínez, indicó que todas las situaciones que pasan aunque sea lejos tienen ciertas afectaciones de manera indirecta.

Además recordó que en la entidad se tiene presencia de inversiones de muchos lugares, por lo que se tendrá mucha atención sobre lo que trasciende en ese conflicto, no obstante, se espera que la situación impacte lo menos posible a la operación de Coahuila.

A su vez, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal comentó que esperan que sea una guerra rápida de cuatro a seis semanas, sin embargo, estima que si generará un impacto por el tema del petróleo y la gasolina, por lo que se tendrá que hacer frente otra vez a eventualidades, aunque esperan que con una menor repercusión.