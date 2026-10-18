Guillermo del Toro advierte en México que ‘el fascismo se puede poner de moda otra vez’

”Un periodista me dijo: ‘Hablar del fascismo cuando ya está derrotado no es tan difícil’. Le digo: ‘Se pone de moda otra vez, no se preocupen’. En el libro de reglas de cómo dominar subsisten las mismas leyes: dividir, crear odio y generar antagonismo. Son cosas que vienen funcionando desde Goebbels y Mussolini y se pueden aplicar otra vez”, afirmó el ganador del Óscar.

El director mexicano Guillermo del Toro advirtió este domingo en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el oeste de México, que el fascismo puede “ponerse de moda otra vez” mediante el mismo “libro de reglas” de dominación que utilizaron figuras como Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, y el dictador italiano Benito Mussolini.

En el marco de la celebración de los 20 años de su película ‘El laberinto del fauno’, Del Toro ofreció una conferencia de prensa en la que fue preguntado sobre este multipremiado largometraje que retrata desde la fantasía el sistema represivo de la dictadura franquista española, que siguió al término de la Guerra Civil.

Del Toro (1964, Jalisco), dijo que, en la actualidad, la “gente de arriba” busca convencer a la sociedad de que el problema son las personas que están a nuestro lado.

En ese contexto, continuó, existe “muchísima ingeniería de odio” que opera en redes sociales y centros de bots para “fomentar la división” y simular una completa “falta de esperanza”.

”El arma más poderosa es entender esta lucha de poderes como dos tipos de fe: la fe de esta niña protagonista (Ofelia), de ‘El laberinto del fauno’, porque tiene mucho más fundamento, más dolor, más realidad que la del fascista”, sentenció Del Toro, quien en ‘El espinazo del diablo’ (2001), ya utilizaba el terror y lo fantástico para evidenciar la represión de los sistemas autoritarios.

Asimismo, agregó que, en esta etapa de su vida -en la que está adaptando ‘The Buried Giant’ (El gigante enterrado)- lo que más le sorprende es “la capacidad que hay para creer que el odio es más adictivo que la compasión”.

”El odio es el veneno que te tomas para ver si se muere el otro. Es absolutamente incomprensible para mí”, afirmó con voz quebrada.

El aclamado director estuvo acompañado por la actriz española Ivana Baquero, quien interpretó a Ofelia, y figuras clave en la realización de ‘El laberinto del fauno’, como la productora Bertha Navarro y el director de fotografía Guillermo Navarro, ganador del Óscar por su trabajo en la cinta, estrenada en el Festival de Cannes de 2006, donde recibió una de las ovaciones más largas en la historia del certamen.