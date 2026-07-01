Guillermo del Toro se incorpora a la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

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    Guillermo del Toro se incorpora a la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood
    Logro. Guillermo del Toro continúa ampliando su presencia en la Academia con un nuevo nombramiento en el Museo de la Academia de Hollywood. FOTO: ARCHIVO

A mediados de junio la institución más reputada del cine anunció que el mexicano fue elegido por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores, en la rama de directores

El director mexicano Guillermo del Toro, el productor de Broadway John Gore y la productora de cine Gale Anne Hurd fueron elegidos por el Museo de la Academia de Hollywood como parte de su Junta Directiva, anunció este martes la institución en un comunicado.

“Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo”, expresó Amy Homma, directora y presidenta del museo en un comunicado.

Los mandatos de los tres nuevos miembros entraron este miércoles en vigor.

EL MUSEO DE HOLLYWOOD

De acuerdo con el escrito, la junta asegura que el museo pueda mantenerse a largo plazo de forma estable, tanto financiera como organizativamente, y garantiza su transparencia ante el público.

Guillermo, quien cuenta con tres premios Oscar, ha aumentado su participación en la Academia este año. A mediados de junio la institución más reputada del cine anunció que el mexicano fue elegido por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores, en la rama de directores.

Gore es un galardonado productor y empresario del entretenimiento cuyo trabajo abarca teatro, cine y televisión. Ha recibido el mayor número de premios Tony de la historia (27), así como dos premios Emmy, y junto a su productora ha presentado éxitos teatrales como ‘Wicked’ o ‘Hamilton’.

Por su parte Hurd, ha producido las películas nominadas y ganadoras del premio de la Academia ‘Aliens’ (1986), ‘The Abyss’ (1989), ‘Armageddon’ (1998), entre otros. En televisión, Hurd es productora ejecutiva de la exitosa serie ‘The Walking Dead’ y su universo expandido.

https://vanguardia.com.mx/show/fallece-victor-willis-cantante-de-village-people-y-compositor-del-clasico-ymca-AK21812299

Actualmente el museo tiene activas exposiciones como ‘Marilyn Monroe: Hollywood Icon’, ‘Jaws: The Exhibition’ o ‘Studio Ghibli’s PONYO’, entre otras. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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