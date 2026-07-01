Guillermo del Toro se incorpora a la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro, el productor de Broadway John Gore y la productora de cine Gale Anne Hurd fueron elegidos por el Museo de la Academia de Hollywood como parte de su Junta Directiva, anunció este martes la institución en un comunicado.

“Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo”, expresó Amy Homma, directora y presidenta del museo en un comunicado.

Los mandatos de los tres nuevos miembros entraron este miércoles en vigor.