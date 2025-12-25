Hacienda autoriza salida de Intercam Banco; incorpora Banco Autofin México

    Hacienda autoriza salida de Intercam Banco; incorpora Banco Autofin México
    Un hombre habla por teléfono mientras pasa enfrente de la sucursal de CiBanco, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a: CiBanco; Intercam y Vecogt (bancos que operan en México) por presuntamente estar relacionados con el tráfico de fentanilo y cárteles mexicanos. CUARTOSCURO
La SHCP aprueba la incorporación de Banco Autofin México tras la compra por parte de Kapital. La operación ocurre tras señalamientos de lavado de dinero en EU

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó una reconfiguración corporativa que modifica la estructura de Intercam Grupo Financiero, al aprobar la incorporación de Banco Autofin México como integrante del grupo y, de manera simultánea, avalar la separación de Intercam Banco.

TE PUEDE INTERESAR: Ante investigación en EU, CIBanco, Intercam y Vector ya no operan en México: ABM

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia detalló que la operación contempla una escisión de la sociedad controladora de Intercam Grupo Financiero, sin que ésta se extinga, con el objetivo de crear una nueva sociedad que será accionista mayoritaria y ejercerá el control de Intercam Banco.

Hacienda precisó que, como consecuencia de este proceso, se autoriza la salida de Intercam Banco como entidad integrante del grupo financiero, así como la incorporación de Banco Autofin México como nueva entidad participante.

La dependencia del gobierno federal subrayó que estos movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Se erosiona confianza sobre CIBanco, Intercam y Vectoron por presunto lavado de dinero

A mediados de año la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU emitió señalamientos contra Intercam Banco, acusándolo de facilitar presuntamente operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales.

Estas acusaciones derivaron en una intervención temporal por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el fin de proteger a los ahorradores y preservar la estabilidad del sistema.

