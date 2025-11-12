Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha identificado y bloqueado a 13 casinos para evitar que fueran utilizados por el crimen organizado, luego de que se hayan detectado operaciones en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Las investigaciones arrojaron que organizaciones delictivas utilizaban a amas de casa, estudiantes, jubilados y exempleados como intermediarios; a estas personas se les depositaba el dinero de los casinos, el cual transferían luego al receptor final a cambio de una pequeña comisión. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos; revelan Modus operandi de lavado El comunicado de la SHCP informó que ya se ha implementado acciones institucionales para impedir el presunto uso de casinos por parte de grupos de la delincuencia organizada para el lavado de dinero. Estas medidas se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tras una investigación que se ha llevado a cabo durante varios meses.

CRIMEN ORGANIZADO UTILIZÓ CASINOS EN 8 ESTADOS PARA LAVAR DINERO Y ENVIARLO A AL MENOS 5 PAÍSES Como parte del análisis, se identificaron 13 casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Debido al alto riesgo financiero que representan, estos establecimientos fueron clasificados como personas morales bloqueadas con el fin de proteger a los usuarios y evitar que dichas operaciones sean utilizadas con fines ilícitos. De acuerdo con la información difundida, las conductas detectadas son presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos se encuentran en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas, así como en la Ciudad de México. Las conclusiones se derivaron de los patrones encontrados mediante análisis financiero. Las autoridades señalaron que algunos de los casinos registraron movimientos millonarios en efectivo, así como transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. A ello se suman operaciones mediante plataformas digitales, lo que habría facilitado la dispersión de recursos, su ocultamiento y reinserción en el sistema financiero nacional e internacional.

CRIMEN ORGANIZADO UTILIZÓ PERSONAS VULNERABLES PARA ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE CASINOS Adicionalmente, el análisis identificó que dichas plataformas digitales operaban con personas cuyos perfiles económicos no correspondían con la cantidad de recursos recibidos. Entre ellos se encontraban amas de casa, estudiantes, jubilados y exempleados, quienes recibían un porcentaje a cambio de transferir los fondos a los presuntos propietarios. Estas operaciones habrían permitido legitimar ingresos que aparentemente procedían de actividades de apuestas. AUTORIDADES PRESENTARÁN DENUNCIAS CONTRA PERSONAS RELACIONADAS CON LAVADO DE DINERO Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación. El objetivo es dar seguimiento a posibles delitos vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y otros delitos de carácter fiscal. Asimismo, señaló que continuará consolidando acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia con el propósito de impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados con fines ilícitos, además de proteger a los usuarios y a la población en general.