Sheinbaum anuncia cambios de Ley para regular casinos; revelan Modus operandi de lavado

El anuncio se da luego de que la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) localizaran y pusieran bajo investigación múltiples establecimientos en distintas entidades del país. Las acciones buscan transparentar flujos y evitar la fuga de recursos al extranjero.

La mandataria Claudia Sheinbaum anunció un paquete de cambios en la Ley para regular y vigilar con mayor rigor la operación de los casinos , tanto físicos como virtuales. El objetivo es cerrar lagunas legales que facilitan esquemas de lavado de dinero y fortalecer sanciones administrativas y penales.

El diseño de la reforma contempla mayores requisitos de identificación para usuarios, controles fiscales más estrictos y protocolos obligatorios de reporte de operaciones inusuales por parte de las plataformas de apuestas.

DESMANTELAN REDES Y CASINOS EN VARIOS ESTADOS

Omar García Harfuch informó que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la UIF permitió detectar y desmantelar tres modalidades de operación en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. Estas acciones incluyeron aseguramientos tanto de locales físicos como de plataformas virtuales.

Las indagatorias revelaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano, por lo que se activaron medidas de aseguramiento y bloqueo de cuentas. Además, la colaboración internacional permitió rastrear transferencias hacia paraísos fiscales.

Harfuch precisó que en las investigaciones participaron agencias estadounidenses, lo que refuerza el intercambio de inteligencia financiera y la persecución de redes que operan más allá de nuestras fronteras.

MODUS OPERANDI DEL LAVADO EN CASINOS

La procuradora fiscal Grisel Galeano García describió un esquema basado en el uso de identidades robadas o prestadas para simular operaciones legales y enviar dinero al extranjero. Muchas víctimas —jóvenes, amas de casa o jubilados— eran engañadas sin saber que sus datos se usaban.

El mecanismo consistía en entregar tarjetas prepagadas o códigos electrónicos con fondos de origen desconocido para apostar en casinos; los registros reflejaban supuestas ganancias millonarias que no llegaban a las víctimas, sino que se transferían a cuentas en el extranjero. Así se “blanqueaba” el recurso al hacerlo aparecer como ganancias.

Galeano advirtió que el proceso se repetía en múltiples transacciones pequeñas para evitar alertas, y en ocasiones se invitaba a las víctimas a reinvertir una porción, perpetuando el ciclo de lavados sin su consentimiento.

SEIS PUNTOS CLAVE DEL FUNCIONAMIENTO

La Procuradora detalló seis puntos clave del esquema: · una persona es engañada y se le roba la identidad · le hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida · apuesta el dinero en el casino · el casino refleja que ganó millones pero el dinero se va al extranjero · en algunos casos recibe parte y se le pide reinvertirlo · el dinero queda lavado como ganancias aparentes. Estas fases permitían transformar recursos ilícitos en fondos aparentemente legítimos.

La explicación subraya la necesidad de controles de identidad más robustos y la obligación de las plataformas de reportar operaciones atípicas. También evidencia la vulnerabilidad de grupos sociales que son aprovechados por las redes criminales.

Autoridades anuncian que la reforma incluirá medidas específicas para cortar este flujo, como la obligación de verificación biométrica y mayores sanciones a operadores cómplices.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y RECOMENDACIONES

La Fiscalía y la UIF señalaron que contaron con apoyo de FinCEN y OFAC, del Departamento del Tesoro de EU, lo que permitió rastrear transferencias y congelar activos vinculados. La colaboración transfronteriza será clave para desmantelar las estructuras financieras detrás del lavado.

Mientras se concretan cambios legales, las autoridades recomiendan a la ciudadanía proteger sus datos personales, denunciar operaciones sospechosas y no compartir información sensible que pueda ser utilizada para suplantación. Las empresas deben implementar protocolos KYC más estrictos.

La próxima etapa incluirá mesas técnicas con el Congreso para convertir las propuestas en ley y protocolos operativos para la supervisión continua de casinos.

Dato curioso: En varios países, el uso de tarjetas prepagadas y perfiles falsos en plataformas digitales ha sido una pieza central en esquemas de lavado que tardaron años en ser detectados, disparando reformas regulatorias globales.