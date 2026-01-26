Hay más hombres que mujeres en mercado laboral: diferencia fue de 11.2 millones en diciembre

En diciembre de 2025, la población de 15 años y más que trabaja en México fue de 61.9 millones de personas, de los cuales 35.8 millones son hombres y 24.6 millones son mujeres, representando una diferencia entre ambos sexos de 11.2 millones, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En México, hay 55.4 millones de mujeres con 15 años y más, de las cuales el 45.6 por ciento es parte de la población económicamente activa (que ya trabaja o está buscando empleo), representando a 25 millones 276 mil 580 mujeres con respecto a diciembre de 2024.

Por otro lado, de los 49.2 millones de hombres con 15 años y más en México, 36.5 millones de hombres están trabajando o buscando trabajo, siendo el 74.3 por ciento de esta población, en diciembre de 2025 a tasa anual.

POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Según el Inegi, la población no económicamente activa (PNEA) son las personas “que durante la semana de referencia se dedicó al hogar, estudió, estaba jubilada o pensionada, tiene impedimentos personales o llevó a cabo otras actividades”.

Las mujeres de la PNEA en diciembre de 2025 fueron 30 millones 181 mil 698; de hombres fueron 12 millones 632 mil 164, representando una diferencia de 17 millones 549 mil 534 mujeres.

DESEMPLEO POR SEXOS

La población desocupada en diciembre de 2025 fue de 1 millón 477 mil 692, representando una disminución de mil 170, con respecto al mismo mes de 2024.

Las mujeres sin empleo fueron 659 mil 760 en diciembre de 2025, representando una diferencia con respecto al mismo periodo de 2024 de 104 mil 087.

Por el contrario, se disminuyeron los hombres desocupados en diciembre de 2025 al pasar de 923 mil 189 en el mismo mes de 2024 a 817 mil 932 (siendo una diferencia de 105 mil 257 hombres).