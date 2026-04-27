Hoteleros de Parras piden regulación hospedaje informal; señalan competencia desleal
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La falta de regulación implica riesgos para turistas y el municipio, afirman
PARRAS, COAH.- La presidenta de la Asociación de Hoteles en Parras, María Ofelia Montoya, señaló que el hospedaje informal representa una competencia desleal para el sector, por lo que consideró necesaria su regulación, tanto por motivos de seguridad como para garantizar condiciones equitativas en la actividad turística.
Indicó que, además del pago del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), estos espacios deben cumplir con las mismas obligaciones que los hoteles formales, como lineamientos de Protección Civil, pago de predial, servicios comerciales y afiliación al IMSS.
Luego de que en redes sociales trascendiera que ya se exige el pago del ISH a este tipo de alojamientos como AirBnb, Montoya mencionó que no han tenido confirmación oficial, aunque autoridades estatales y municipales han señalado que tomarán acciones al respecto.
Añadió que en Parras existen alrededor de 500 opciones de hospedaje informal, las cuales incrementan en temporadas altas como Semana Santa, vendimias y vacaciones de verano.
“(Su regulación) es seguridad para el turismo, es seguridad para el municipio, es un impuesto y es una situación económica que se va también para nuestro pueblo. Son cuestiones y recursos que no se están recaudado y de los cuales no se pueden estar haciendo uso para poder apoyar y que se vea mejor el municipio o se puedan hacer mejoras”, indicó.
Ante ello, esperan que ya se les esté cobrando el impuesto, aunque probablemente buscarán algún acercamiento con el municipio para comprobar la información.
Por su parte, el economista, Antonio Serrano Camarena consideró que la industria turística es muy sensible al precio y aunque es un impuesto chico, añadió que el problema no es para quien paga una tarifa de 1,500, sino para que el paga 500.
“Ese tipo de turismo que es el más recurrente a lo mejor ya no viaja, entonces empiezas a cortar opciones para la población y el que menos tiene es el que más viene pagando, porque no es lo mismo 3% para quien paga 2 mil pesos de un cuarto, que 3% para quien paga 500 pesos”, expuso.
Finalmente, consideró que, si bien el impuesto generaría mayores ingresos para el gobierno sin afectar a los sectores con mayor capacidad económica, podría reducir las opciones accesibles para quienes cuentan con presupuestos limitados.