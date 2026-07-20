Hutíes de Yemen imponen bloqueo naval a Arabia Saudita, ampliando guerra entre EU e Irán
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El 7% del petróleo a nivel mundial cruza el estrecho Bab el-Mandeb, entre el Mar Rojo y el Golfo de Amén; Irán habría presionado para que este bloqueo se realizara
La guerra de Estados Unidos contra Irán abre un nuevo frente después de que los hutíes de Yemen, cercanos al gobierno iraní, anunciaron este lunes 20 de julio de 2026 un bloqueo naval en Arabia Saudita, amenazando el suministro energético mundial y al comercio que se traslada entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
La presión hacia los hutíes por parte del gobierno iraní para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb —que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén— por los consecutivos ataques a la infraestructura energética de Irán podría afectar el suministro mundial de petróleo, ya que un 7% de este combustible se transporta por este estrecho.
En un comunicado de cinco puntos, las fuerzas armadas hutíes declararon “un embargo marítimo contra el enemigo criminal saudí, basado en la ley del ‘ojo por ojo’, con efecto inmediato”, en consecuencia a lo que calificaron de “asedio injusto y opresivo” impuesto a Yemen por los saudíes.
Además, los puntos dos y tres de este comunicado insisten en que las fuerzas armadas de Yemen responderán mediante “cualquier escalada con una escalada equivalente”, específicamente dirigiéndose al “imprudente enemigo saudí”.
“Hacemos un llamamiento al pueblo de nuestra gran nación para que continúe con la movilización general y el llamamiento a las armas, para que esté plenamente preparado ante todos los escenarios y acontecimientos, y para que apoye los frentes con combatientes”, así como un reconocimiento a la población que participó en “en una marcha multitudinaria sin precedentes de advertencia y movilización”, en apoyo al pueblo yemení, declararon las autoridades militares hutíes.
Según medios internacionales Arabia Saudita no ha respondido a la declaratoria de huti de Yemen.