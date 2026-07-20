Hutíes de Yemen imponen bloqueo naval a Arabia Saudita, ampliando guerra entre EU e Irán

La guerra de Estados Unidos contra Irán abre un nuevo frente después de que los hutíes de Yemen, cercanos al gobierno iraní, anunciaron este lunes 20 de julio de 2026 un bloqueo naval en Arabia Saudita, amenazando el suministro energético mundial y al comercio que se traslada entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

La presión hacia los hutíes por parte del gobierno iraní para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb —que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén— por los consecutivos ataques a la infraestructura energética de Irán podría afectar el suministro mundial de petróleo, ya que un 7% de este combustible se transporta por este estrecho.