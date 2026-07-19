Muere otro militar de EU mientras Israel advierte que los ataques de Irán se amplían en la región

Paso a paso, Estados Unidos e Irán han vuelto a acercarse a una guerra total, en un momento en que el acuerdo provisional del mes pasado destinado a poner fin permanentemente a los combates se ha venido abajo y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha estancado. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

Estados Unidos anunció la muerte de otro militar y lanzó el domingo más bombardeos mientras Irán disparó misiles hacia Jordania que corrían el riesgo de ampliar el conflicto al vecino Israel.

El ejército estadounidense indicó que el militar murió en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní.

Anteriormente, el ejército indicó que los bombardeos tuvieron como objetivo a la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní, en respuesta por la muerte el viernes de soldados estadounidenses en Jordania. Un militar estaba desaparecido tras ese ataque, y el nuevo comunicado del ejército indicó que el domingo se encontraron “restos no identificados” y estaban siendo examinados. Desde que comenzó la guerra, 17 militares estadounidenses han muerto.

En el renovado intercambio de fuego, ahora en su segunda semana, Estados Unidos ha atacado puentes, plantas de desalinización de agua e instalaciones eléctricas en Irán. Teherán ha perpetrado ataques a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Kuwait, Jordania y Baréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas ante la llegada de drones y misiles iraníes. Israel advirtió que los misiles lanzados hacia Jordania podrían provocar que el fuego se extendiera a territorio israelí por primera vez en semanas.

IRÁN DENUNCIA ATAQUE DE EU EN SITIO NUCLEAR EN CONSTRUCCIÓN

El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”. Añadió que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. La Guardia a menudo tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.