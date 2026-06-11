IMEF reduce estimación de crecimiento del PIB a 1.1% para México

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) manifestó que para 2026 la perspectiva de crecimiento del PIB se reduce a 1.1%.

El Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF realiza mensualmente una encuesta entre sus integrantes sobre las principales variables económicas, en el caso del PIB 2026, en junio, 36% de los participantes redujeron la estimación, ubicando a la mediana en 1.10%, cuando el pronóstico más optimista lo ubicó en 1.60% y el más pesimista en 0.40%.

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El pronóstico de la tasa de inflación para 2026 se mantiene en 4.3%, toda vez que el 44% de los participantes no modificaron su estimación previa.

En el balance público tradicional, la expectativa de la encuesta sobre está variable del desempeño de las finanzas públicas se ubica nuevamente en -4.0% del PIB, mientras que para la tasa de política monetaria la mantienen sin cambio, su proyección de la tasa de política monetaria para el Banco de México para el cierre del año en 6.50%.

En el caso del empleo del IMSS, la creación de empleos esperada para 2026 se reduce de 270 mil proyectados en mayo, a 250 mil empleos afiliados al IMSS estimados en junio.

El tipo de cambio para el cierre del año, de acuerdo al consenso de economistas que participaron en la estima, se estima cerrar a 18 pesos por dólar, con el propósito más bajo en 17.00 y el más alto en 19.00 pesos por dólar.

Asimismo, para la cuenta corriente de la balanza de pagos, la mediana de la encuesta sobre esta variable se ubica nuevamente en -0.8%, la estimación máxima es de -0.40% y la mínima -1.5%.

Finalmente para 2027, la tasa de crecimiento del PIB real se mantiene en 1.8%, el pronóstico sobre la inflación se ubica nuevamente en 3.90%, el balance tradicional se ubica en -4.0%, el pronóstico de tipo de cambio se reduce a 18.75 pesos por dólar, la tasa de referencia monetaria para el cierre del año se ubica nuevamente en 6.50%.