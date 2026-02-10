IMSS reportó 8 mil 104 puestos de trabajo perdidos en enero, a tasa mensual

México tuvo una pérdida neta de 8 mil 104 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en enero de 2026, representando una variación mensual de -0.03 por ciento, con respecto a diciembre del año pasado.

En enero de 2026 un total de 22 millones 508 mil 972 empleados se encuentran afiliados al IMSS, de los cuales 19 millones 568 mil 657 son trabajadores permanentes (86.93 por ciento) y 2 millones 940 mil 315 corresponden a trabajadores eventuales (7.65 por ciento).

Según el IMSS, entre diciembre de 2025 y enero del 2026 se perdieron en total 11 mil 141 empleos y se crearon 3 mil 037, con lo que en términos netos hubo una pérdida de 8 mil 104 de fuentes de trabajo formal.

En el pasado enero, el IMSS reportó 9 millones 091 mil 818 mujeres aseguradas en el IMSS, de las cuales el 89.26 por ciento son trabajadores permanentes; por otro lado, hay 13 millones 417 mil 084 trabajadores varones, siendo el 85.36 por ciento puestos permanentes.