IMSS reportó 8 mil 104 puestos de trabajo perdidos en enero, a tasa mensual

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 10 febrero 2026
    IMSS reportó 8 mil 104 puestos de trabajo perdidos en enero, a tasa mensual
    En enero de 2026 el IMSS registró 70 trabajadores en la categoría no binario, aumentando 27 personas con respecto al mismo mes de 2025. VANGUARDIA
Diego Hernández
por Diego Hernández

COMPARTIR

TEMAS


Trabajo
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Personajes


Zoé Robledo Aburto

Organizaciones


IMSS

Los estados con las variaciones negativas más significativas fueron Campeche, Sonora, Tabasco, Baja California y Coahuila, en términos anuales

México tuvo una pérdida neta de 8 mil 104 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en enero de 2026, representando una variación mensual de -0.03 por ciento, con respecto a diciembre del año pasado.

En enero de 2026 un total de 22 millones 508 mil 972 empleados se encuentran afiliados al IMSS, de los cuales 19 millones 568 mil 657 son trabajadores permanentes (86.93 por ciento) y 2 millones 940 mil 315 corresponden a trabajadores eventuales (7.65 por ciento).

TE PUEDE INTERESAR: En enero, bajó 2.6% la producción anual de coches de México

Según el IMSS, entre diciembre de 2025 y enero del 2026 se perdieron en total 11 mil 141 empleos y se crearon 3 mil 037, con lo que en términos netos hubo una pérdida de 8 mil 104 de fuentes de trabajo formal.

En el pasado enero, el IMSS reportó 9 millones 091 mil 818 mujeres aseguradas en el IMSS, de las cuales el 89.26 por ciento son trabajadores permanentes; por otro lado, hay 13 millones 417 mil 084 trabajadores varones, siendo el 85.36 por ciento puestos permanentes.

Para el periodo citado la institución nacional registró 70 trabajadores en la categoría no binario.

Además, los registros de caídas anuales más pronunciadas fueron Campeche (-4.1 por ciento) el que tuvo la mayor pérdida. Le siguió Sonora (-2.6 por ciento), Tabasco (-2.0 por ciento), Baja California y Coahuila (-1.8 por ciento, respectivamente).

Sin embargo, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que “al 30 de noviembre el país alcanzó un nuevo récord de empleo formal con 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, la cifra más alta en la historia del Instituto desde que se tiene registro”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Personajes


Zoé Robledo Aburto

Organizaciones


IMSS

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU