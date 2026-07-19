Incertidumbre por el T-MEC seguirá complicando inversiones a largo plazo: IP

Luego dela negativa de extensión del T-MEC, el expresidente de la AIERA, Antonio Domínguez Lara, indicó que hay una incertidumbre total que complica las decisiones de negocios a largo plazo porque una inversión se prevé a 15 ó 20 años para el crecimiento y retorno de la misma.

Aunque próximamente se reunirán los representantes comerciales de los tres países, se sigue igual y el que más sufre el acero y aluminio con tarifas del 50% y el automóvil con el 25% en los componentes no americanos.

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El panorama no está claro, la producción ha bajado y se ve claramente una desaceleración económica, además esa incertidumbre es la que complica las decisiones de negocios a largo plazo.

“Claro que sí va a haber un desánimo de los inversionistas para invertir, toda vez que las reglas no están claras, si cada año van a cambiar las reglas cómo haces una inversión hacía futuro de 10, 15 ó 20 años si no están las reglas claras”, aseguró.

Agregó que en general las inversiones que estaban en proceso continúan, pero nuevas son muy pocas y en todos los sectores, no nada más en la industria del acero; además resaltó que los proyectos orgánicos se llegan a implementar en 24 o 36 meses.

Esto ha generado desempleo no solo en la industria del acero, sino en todo el país y como ejemplo citó que la industria de la construcción presenta una reducción del 10% en general y la afectación es para todos los que están en esa cadena productiva.

La búsqueda de nuevos mercados, reconoció, no es tan sencillo por el costo logístico, toda vez que este impacta negativamente, cualquier producto que quiera moverse a Chile, Argentina o Brasil cuesta más y con ello, los márgenes se reducen.

Añadió que en todas las zonas del país se observa una desaceleración económica y ese es el mejor indicador, asimismo este año el crecimiento será muy raquítico para las necesidades del país (el PIB se ajustó del 2% al 1%).

Finalmente con respecto a la expectativa para el segundo semestre, señaló que dependerá de lo que negocien las autoridades y agregó “dicen que entre los malos somos los menos malos porque tenemos poquitos aranceles, pero eso cambia las reglas del juego”.