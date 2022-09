Muchos de los indicadores económicos están sostenidos con alfileres, consideró el director del Instituto de Estudios Económicos Coahuila Sureste (IEEcs), Antonio Serrano, quien añadió que la economía está empezando a ralentizarse y el año que viene estará peor.

Mientras que este año la proyección es que el PIB cerrará entre 1.6 y 1.9 por ciento, para el siguiente año aunque un escenario optimista es de 1.8 por ciento, la tendencia es que será entre 1.2 y 1.4 por ciento, debido al decrecimiento que se tiene en este momento.

Publicidad

Por lo pronto, Serrano Camarena indicó que la inflación seguirá subiendo y estimó que llegará a niveles de 9.15 ó 9.20 por ciento, asimismo destacó que una ciudad como Saltillo mantiene una inflación más alta que el promedio nacional.

En el caso del indicador mensual de consumo, aunque presentó un crecimiento leve, a partir de abril se estabilizó, pero ya no se tiene aumento del consumo y lo que hay es que la economía empieza a ralentizarse y no hay el crecimiento necesario para sostenerse con buenos salarios y una capacidad de consumo adecuada; mientras que el indicador de confianza del consumidor va hacia a bajo y con ello, no se espera una recuperación del consumo de aquí al cierre del año.

El consumo de bienes nacionales –sostuvo– se estancó desde marzo, hay poco consumo porque no hay crecimiento en esa parte, no hay gasto de gobierno y la inversión cayó, incluso se ubica por debajo de 2013.

Publicidad

Por otra parte, el economista comentó que el crédito se está disparando y la próxima semana se espera un nuevo aumento de 75 puntos base a la tasa, lo que la mandará a la tasa de referencia a 9.25.