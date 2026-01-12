Industria de vehículos pesados tuvo en 2025 su peor año en un lustro

México. -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que la industria automotriz de vehículos pesados en México cerró su peor año desde la pandemia en 2020.

El 2025 fue un año complicado para la industria automotriz mexicana en parte por los aranceles de 25% que impuso Donald Trump a las exportaciones de dicho ramo industrial.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), la industria de vehículos pesados en México exportó 113 mil 931 unidades en 2025, su nivel más bajo desde que se tiene registro y muy cerca de los niveles de 2020 (115 mil).

Reasltó que Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos pesados, con 94.2 por ciento del total; Canadá 3.3 por ciento.

Por otra parte el sector ensambló 138 mil 954 vehículos, lo que representó una contracción de 34.8 por ciento frente al cierre de 2024. El número de unidades producidas fue el más bajo desde 2020.

Cabe destacar que los vehículos de carga representaron 97.6 por ciento del total de unidades producidas durante el periodo de enero a diciembre de 2025, mientras que el resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros.

En el mercado nacional, las 14 empresas que conforman este registro reportaron que las ventas internas al menudeo y al mayoreo cayeron 31.67 y 54.70 por ciento anual, al comercializar 39 mil 833 y 30 mil 673 unidades, respectivamente en 2025.

En el último mes de 2025, la producción ascendió a 12 mil 547 vehículos pesados, lo que representó una caída anual de 19.8 por ciento; mientras que las exportaciones retrocedieron 1.3 por ciento anual, al comercializar en el exterior 10 mil 527 unidades en diciembre de 2025.