Inegi: Torreón fue la 9a ciudad con mayor inflación en enero a tasa mensual

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 9 febrero 2026
    Inegi: Torreón fue la 9a ciudad con mayor inflación en enero a tasa mensual
    Por otro lado, los chiles frescos, tomate verde, chile serrano y el café tostado crecieron por encima del 35 por ciento. VANGUARDIA

Saltillo y Monclova también estuvieron por encima de la variación promedio nacional del INPC; los chiles frescos y el serrano registraron las mayores alzas de precios

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubicó a Torreón con 0.73%, siendo la novena ciudad con la variación mensual más alta por arriba del promedio nacional durante ese mes (0.38%).

En el caso del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, en Saltillo se presentó una variación mensual de 0.63%, en Monclova 0.59% y en Acuña 0.10%; mientras que la variación anual fue en Torreón 3.83%, en Saltillo 3.21%, en Monclova 0.59% y en Cd. Acuña 0.10%.

TE PUEDE INTERESAR: Industria textil en México, con salarios debajo de la línea de pobreza: ProDesc

En el caso específico de Coahuila, durante enero se presentó una variación mensual de 0.57% y anual de 3.29%.

VARIACIONES DE PRECIOS EN SALTILLO

Entre los alimentos que más elevaron sus precios durante enero en su comparativo anual, fueron chiles frescos (52.14%), tomate verde (46.79%), chile serrano (39.16%), café tostados (36.44%), vísceras de res (29.93%), café soluble (27.54%), limón (26.42%), salchichas (23.69%), otras conservas de frutas (21.67%), verduras envasadas (21.51%), chile poblano (19.71%), lechuga y col (17.76%), manteca de cerdo (16.65%) y jamón (16.19%).

Contrario a ellos, bajaron los precios anuales de jitomate (-36.58%), cebolla (-33.96%), pepino (-24.61%), naranja (-19.53%), pera (-19.86%), azúcar (-18.04%), chayote (-17.89%), calabacita (-11.36%), melón (-11.34%) y frijol (-10.82%).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
alza de precios

Localizaciones


Acuña
Monclova
Saltillo

Organizaciones


INEGI

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos