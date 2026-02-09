Inegi: Torreón fue la 9a ciudad con mayor inflación en enero a tasa mensual

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubicó a Torreón con 0.73%, siendo la novena ciudad con la variación mensual más alta por arriba del promedio nacional durante ese mes (0.38%).

En el caso del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, en Saltillo se presentó una variación mensual de 0.63%, en Monclova 0.59% y en Acuña 0.10%; mientras que la variación anual fue en Torreón 3.83%, en Saltillo 3.21%, en Monclova 0.59% y en Cd. Acuña 0.10%.

En el caso específico de Coahuila, durante enero se presentó una variación mensual de 0.57% y anual de 3.29%.

VARIACIONES DE PRECIOS EN SALTILLO

Entre los alimentos que más elevaron sus precios durante enero en su comparativo anual, fueron chiles frescos (52.14%), tomate verde (46.79%), chile serrano (39.16%), café tostados (36.44%), vísceras de res (29.93%), café soluble (27.54%), limón (26.42%), salchichas (23.69%), otras conservas de frutas (21.67%), verduras envasadas (21.51%), chile poblano (19.71%), lechuga y col (17.76%), manteca de cerdo (16.65%) y jamón (16.19%).

Contrario a ellos, bajaron los precios anuales de jitomate (-36.58%), cebolla (-33.96%), pepino (-24.61%), naranja (-19.53%), pera (-19.86%), azúcar (-18.04%), chayote (-17.89%), calabacita (-11.36%), melón (-11.34%) y frijol (-10.82%).