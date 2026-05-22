Inflación de primera quincena de mayo fue de 4.11%; bajan precios agro por tarifas del gobierno en México

Los cambios registrados en la inflación subyacente en la primera mitad de mayo de 2026 fueron aumentos mensuales de 0.13% y anuales de 4.22%. Cabe recordar que la inflación subyacente excluye los precios de los bienes y servicios que cambian mucho ante las tendencias de los mercados, con base al INPC que calcula mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inflación general anual de la primera quincena de mayo de 2026 se ubicó en 4.11% según el Indicador Nacional de Precios al Consumidor (INPC); asimismo, se registró un decremento de 0.16% en términos mensuales con respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.09% y la anual había aumentado 4.22%.

Sin embargo, los precios de la inflación no subyacente reportaron un decremento y un incremento en la primera quincena de mayo, pues mensualmente la caída fue de 1.14% y en términos anuales el alza fue de 3.73%. Inegi precisó que los precios cayeron 0.53% en productos agropecuarios y los de energéticos una baja de 1.64% por las tarifas autorizadas eléctricas reguladas por el gobierno en ciudades con temperatura cálida.

PRODUCTOS CON MÁS IMPACTOS EN LOS AUMENTOS DE PRECIOS

Según el INPC de la primera quincena de mayo de 2026 los precios que más aumentaron y que más afectaron a este indicador fueron:

- Jitomate (+5.39)

- Detergentes (+2.68)

- Gas doméstico LP (+1.81%)

- Vivienda propia (+0.15)

- Papa y otros tubérculos (+5.46%)

- Pollo (+1.17%)

- Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.29%)

- Transporte aéreo (+4.34%)

- Taxis (+0.88%)

- Tortilla de maíz (+0.44%)

PRODUCTOS CON MÁS IMPACTOS EN LAS BAJAS DE PRECIOS

En cambio, los productos que afectaron a la baja al INPC fueron los siguientes:

- Electricidad (-17.88%)

- Tomate verde (-18.59%)

- Huevo (-2.37%)

- Chile serrano (-11.21%)

- Otros chiles frescos (-14.28%)

- Pepino (-22.16%)

- Vino de mesa (-5.06%)

- Tequila (-4.57%)

- Limón (-9.78%)

- Cebolla (-4.14%)