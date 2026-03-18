Inician México y Estados Unidos conversaciones sobre T-MEC

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Dinero
/ 18 marzo 2026
    Inician México y Estados Unidos conversaciones sobre T-MEC
    En 2026, México, EU y Canadá decidirán si se renueva la vigencia del tratado comercial tripartita. TOMADA DE REDES

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con funcionarios de comercio de la administración Trump

México y Estados Unidos iniciaron en Washington una ronda de conversaciones presenciales para la revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC, en medio de la incertidumbre generada por la guerra arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se trasladó a la capital estadounidense para reunirse en actos separados con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio del Gobierno de Trump, Howard Lutnick.

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“Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, explicó Ebrard en la red social X.

Los encuentros presenciales se dan un día después de la reunión virtual preparatoria en la que participaron representantes de la Secretaría de Economía de México y de la USTR para afinar detalles de las conversaciones.

Ebrard ha estado de forma recurrente en Estados Unidos durante los últimos meses para afinar detalles de la negociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde el 1 de julio de 2020 y sujeto a una eventual renovación en 2026.

El 5 de marzo, la administración Trump anunció un acuerdo con México y Canadá para el inicio de una revisión del tratado entre los tres países.

La continuidad del T-MEC se mantiene en incertidumbre por la estrategia arancelaria que Trump ha implementado contra México y Canadá, a los que señala de facilitar la entrada de fentanilo a suelo estadounidense.

Trump incluso ha dejado entrever la posibilidad de no renovar la vigencia del acuerdo comercial tripartita y, en cambio, concretar por separado acuerdos bilaterales con sus países vecinos.

El T-MEC concentra el 30 por ciento de la economía mundial y se negoció durante el primer mandato de Trump. Entró en vigor en 2020, sustituyendo el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que el mandatario estadounidense consideraba perjudicial para su país.

Este año, los tres países revisarán si se extiende el tratado por otros 16 años -hasta el año 2042- en sus condiciones actuales. Otra opción es el inicio de un proceso de revisión con el que tendrían de plazo hasta 2036 y, de no llegar a un acuerdo, el pacto quedaría expirado.

El bloque comercial busca reducir su dependencia de Asia, así como revisar las reglas de origen de productos protegidos por el tratado y reforzar las cadenas de suministro.

Ebrard reiteró esta semana que el objetivo prioritario es que se garantice la permanencia del T-MEC y que se eliminen los aranceles impuestos por Trump, con una estrategia de “cabeza fría y firmeza”.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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