Insistirá Gobierno de México en un T-MEC con cero aranceles: Marcelo Ebrard

CDMX .-El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que uno de los principales objetivos del Gobierno de México es evitar la imposición de aranceles y garantizar la continuidad del tratado comercial.

Indicó que durante la visita del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, insistirá en un Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sin aranceles y hablarán sobre el daño que han causado en el acero y el aluminio.

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Destacó que uno de los principales objetivos del Gobierno mexicano es evitar la imposición de aranceles y garantizar la continuidad del tratado comercial.

“Nosotros siempre planteamos el problema que ha significado, el impacto que han significado los aranceles vigentes hoy en la 232 (sección en acero y aluminio), y que México ha insistido mucho en ese tema, eso lo vamos a volver a decir el día lunes, igual para el sector agropecuario, los que pusieron cuotas en el sector de los tomates... “, dijo Ebrard en entrevista, al término de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Asimismo señaló que están promoviendo y facilitando el diálogo en Washington con muchas empresas de México, y hacen lo propio con empresas estadounidenses que están instaladas en el País, para enfatizar la importancia del intercambio comercial.

Además Ebrad mencionó que pidió a los empresarios mexicanos mayor activismo para destacar las inversiones que hacen en Estados Unidos.

“Les pedí, les dije que les invitaba, y están participando, a tener cada vez más activismo en los Estados Unidos, presentar mucho más las inversiones mexicanas allá, hacer presencia, asistir, y tenemos una muy buena coordinación con (el presidente del CCE, José) Medina Mora, la verdad ellos acaban de regresar de Washington también, pero estamos compartiendo todo lo que nos dicen, qué planteamos, qué no planteamos, tenemos una buena coordinación”, externó.

México y EUA sostendrán la segunda ronda de conversaciones el próximo lunes en la CDMX, el diálogo buscará evitar aranceles y fortalecer cadenas de suministro.

La delegación estadounidense será encabezada por el representante comercial Jamieson Greer, quien presentará la postura de su país frente a los planteamientos ya expuestos por México en encuentros previos.

Ebrard destacó la coordinación con el sector empresarial mexicano y agradeció la participación del CCE, así como la organización del encuentro por parte de su presidente, José Medina Mora.