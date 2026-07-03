Instalarán mesas de trabajo para impulsar licencias para asesores inmobiliarios en región sureste de Coahuila

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    Instalarán mesas de trabajo para impulsar licencias para asesores inmobiliarios en región sureste de Coahuila
    Fue hace poco que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo estimó que el 93 por ciento de las personas que se dedican al ramo inmobiliario operan fuera del registro estatal ESPECIAL.

De los seis mil asesores, solo 500 están dados de alta en el Registro Estatal Inmobiliario

Tras señalar que de los seis mil asesores inmobiliarios que hay en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, solo alrededor de 500 están datos de alta en el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, Eduardo Aldape indicó que se instalarán mesas de trabajo para impulsar las licencias mobiliarias.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo señaló que para ello están organizando mesas de trabajo, asimismo se estarán coordinando con el gobierno del Estado, la Secretaría de Economía y otras instancias, entre ellos los notarios, para hacer un “match” entre todos los participantes del sector inmobiliario y dar una afinada a la actividad inmobiliaria.

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Por lo pronto, agregó que están viendo los alcances que tendrá la licencia, las sanciones que contempla y cómo se aplicará, sin embargo, es algo que apenas se está trabajando; por lo pronto, agregó que entre las ciudades que han aprobado este tipo de leyes es Durango y La Paz, Baja California Sur, entre otras.

“En varios estados de la República ya tienen aprobada esa ley y de la mano con ellos, estamos viendo el tipo de reglamento, el tipo de sanción y de interpretación que se le está dando a está ley y sobre todo para nosotros hacer lo propio dentro de nuestro estado y en coordinación con todos los presidentes que confirman nuestra región como son Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón”, aseguró.

Con respecto a si esperan que ya este año pueda salir la licencia inmobiliaria, respondió que espera que este año se pueda consolidar y agregó que por lo pronto, harán su trabajo, pero también depende de las autoridades.

En otros temas, con respecto a los fraudes que se cometen por supuestos agentes inmobiliarios, Eduardo Aldape indicó que se han presentado muy seguido.

“Quieren extorsionar a otras personas, quieren hacerlos firmar contratos que ni siquiera están a nombre del propietario, las casas bien emproblemadas porque están en remate o traen ciertos juicios, por lo que no asesoran, ni dan información y es donde empiezan los fraudes y extorsiones”, dijo.

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