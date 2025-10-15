Invertirá GIM más de 3,000 millones de dólares en complejos comerciales en Nuevo León

    El gobierno de Nuevo León anunció una inversión de más de 3 mil millones de dólares en tres nuevos proyectos de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), los cuales contemplan desarrollos de inmobiliaria y comercial. FOTO: CORTESÍA
Con este tipo de inversiones, Nuevo León se mantiene en los primeros lugares dentro del rubro, según el gobernador Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- El gobierno de Nuevo León anunció una inversión de más de 3 mil millones de dólares en tres nuevos proyectos de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), los cuales contemplan desarrollos de inmobiliaria y comercial.

Los proyectos incluyen el Centro Urbano Norte (Canadá City Center) y el proyecto Sultana, que generarán más de 45 mil empleos entre directos e indirectos.

El gobernador Samuel García, destacó que con este tipo de inversiones, la entidad reafirma su primer lugar en este y otros rubros.

“Gracias a que hay empresarios como Eudelio (Garza Mercado), que hay emprendedores, a que hay cámaras, a que hay gobiernos, también se vale felicitar al gobierno federal, a los alcaldes que estamos continuamente viendo el cómo sí, quitando trabas, resolviendo crisis, dijo el mandatario estatal.

Detalló que el Centro Urbano Norte tendrá una inversión de 2 mil 223 millones de dólares y comprende un desarrollo mixto de 270 mil metros cuadrados que incluye centro comercial, oficinas, viviendas, hoteles, hospital, áreas verdes y se encargará de impulsar la economía local con 12 mil empleos directos.

Por su parte, el proyecto Sultana tendrá una inversión de 856 millones de dólares y fortalecerá a San Pedro Garza García como polo de innovación urbana y turismo de alto nivel.

Mientras que el complejo vial Sendero- Las Torres, con una inversión de mil 600 millones de pesos, contempla pasos a desnivel que beneficiarán a más de 700 mil habitantes.

El desarrollo integrará centro comercial, auditorio, torres corporativas, hotel y residencia. Además, destacó que en cuatro años de gobierno se han logrado 396 proyectos de inversión, más de 400 mil empleos y un monto superior a los 104 billones de dólares de inversión.

