Invertirá GIM más de 3,000 millones de dólares en complejos comerciales en Nuevo León
Con este tipo de inversiones, Nuevo León se mantiene en los primeros lugares dentro del rubro, según el gobernador Samuel García
Monterrey, Nuevo León.- El gobierno de Nuevo León anunció una inversión de más de 3 mil millones de dólares en tres nuevos proyectos de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), los cuales contemplan desarrollos de inmobiliaria y comercial.
Los proyectos incluyen el Centro Urbano Norte (Canadá City Center) y el proyecto Sultana, que generarán más de 45 mil empleos entre directos e indirectos.
El gobernador Samuel García, destacó que con este tipo de inversiones, la entidad reafirma su primer lugar en este y otros rubros.
“Gracias a que hay empresarios como Eudelio (Garza Mercado), que hay emprendedores, a que hay cámaras, a que hay gobiernos, también se vale felicitar al gobierno federal, a los alcaldes que estamos continuamente viendo el cómo sí, quitando trabas, resolviendo crisis”, dijo el mandatario estatal.
Detalló que el Centro Urbano Norte tendrá una inversión de 2 mil 223 millones de dólares y comprende un desarrollo mixto de 270 mil metros cuadrados que incluye centro comercial, oficinas, viviendas, hoteles, hospital, áreas verdes y se encargará de impulsar la economía local con 12 mil empleos directos.
Por su parte, el proyecto Sultana tendrá una inversión de 856 millones de dólares y fortalecerá a San Pedro Garza García como polo de innovación urbana y turismo de alto nivel.
Mientras que el complejo vial Sendero- Las Torres, con una inversión de mil 600 millones de pesos, contempla pasos a desnivel que beneficiarán a más de 700 mil habitantes.
El desarrollo integrará centro comercial, auditorio, torres corporativas, hotel y residencia. Además, destacó que en cuatro años de gobierno se han logrado 396 proyectos de inversión, más de 400 mil empleos y un monto superior a los 104 billones de dólares de inversión.
