Invertirá GIM más de 3,000 millones de dólares en complejos comerciales en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- El gobierno de Nuevo León anunció una inversión de más de 3 mil millones de dólares en tres nuevos proyectos de Grupo Inmobiliario Monterrey (GIM), los cuales contemplan desarrollos de inmobiliaria y comercial.

Los proyectos incluyen el Centro Urbano Norte (Canadá City Center) y el proyecto Sultana, que generarán más de 45 mil empleos entre directos e indirectos.

El gobernador Samuel García, destacó que con este tipo de inversiones, la entidad reafirma su primer lugar en este y otros rubros.

“Gracias a que hay empresarios como Eudelio (Garza Mercado), que hay emprendedores, a que hay cámaras, a que hay gobiernos, también se vale felicitar al gobierno federal, a los alcaldes que estamos continuamente viendo el cómo sí, quitando trabas, resolviendo crisis”, dijo el mandatario estatal.