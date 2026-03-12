Invitan a evento Running Las Vacas; celebrará su 20 aniversario en Acuña

El evento Running Las Vacas que se realizará del 20 al 22 marzo estará generando en Ciudad Acuña la visita 30 mil personas, una derrama económica de 12 a 15 millones de pesos y una ocupación de 586 habitaciones de hotel en ese municipio, así como 700 en Del Río, Texas.

En la rueda de prensa donde se presentaron los pormenores del evento, estuvieron la encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada, los directores de la Oficina de Convenciones de Saltillo, Raúl Rodarte y de Ciudad Acuña, Fernando Berain y Mariana González del Municipio de Saltillo.

De acuerdo a lo que se informó se trata de un evento insignia del norte de Coahuila que cumple su vigésimo aniversario.

Informó que es una pamplonada light, consta de solar un lote de vaquillas que van detrás de unos muchachos y tiene un recorrido de 240 metros desde la plaza principal hasta las principales calles del centro de la ciudad y el callejón, que se reviste de tierra, va encerrado con sus corraletas por lo que no hay peligro de que se pueda salir alguna vaquilla.

El programa inicia el 20 de marzo con la coronación de la reina y una cena que se ofrece a los patrocinadores de la iniciativa privada que apoyan el evento, mientras que el sábado desde las 10 de la mañana inician las actividades con el registro de corredores, de esos últimos solo se aceptan que sean mayores de edad y deberán firmar una carta responsiva, aunque en las ediciones anteriores no se ha presentado ningún percance.

Ese día también se contará con una granja de animales para niños y también se tiene se tiene una competencia del marranito encebado.

La primera soltada de vaquillas se tendrá a las 14:35 y hasta las 19:00 horas seguirán los eventos, para culminar con una callejoneada que termina en la calle de Hidalgo que es la entrada a Estados Unidos desde Acuña.

Otras actividades que se tendrán en el evento es una corrida de burros y se recibe un premio, mientras que el domingo 22, día que se agregó este año, contempla un concurso de parrilleros, que será un selectivo para el Champion Grill que se realizará en el Rodeo de Saltillo.

A este evento se destacó, llegan muchos visitantes del sur de Texas, así como del interior del estado, entre otros lugares.

Y EN SALTILLO SE TENDRÁ LA FIERRADA

El presidente del Moto Club Fierros Saltillo, Miguel Ángel Gutiérrez Guerra, indicó que en el marco de su noveno aniversario, tendrán un evento el sábado 14 de marzo, donde se espera una participación de 6 mil a 7 mil motociclistas y de ellos, entre 2 mil a 2,500 serán foráneos (Mazatlán, Querétaro, Lagos de Moreno, Guadalajara, Zacatecas, Torreón, Piedras Negras y Monclova).

El evento generará una derrama económica de 3 a 3.5 millones de pesos, asimismo durante el evento se contará con venta de alimentos, artículos y ropa, entre otros.

Ese día el punto de reunión será a las 16:00 horas en el monumento de Carranza (entrada a Saltillo) para tomarse la foto del recuerdo y luego realizar un recorrido por la ciudad para llegar al lugar sede del evento, que es un terreno que se ubica frente a Sendero Sur.

Entre las 17:00 y 18:00 horas empezarán el evento, donde se contará con cuatro grupos en vivo, es un evento con causa y aunque no tiene costo, pero se pide un kilo de ayuda o alimento para perros y apoyar al Ropero del Pobre y a Daniel Martínez, quien recoge a perros y gatos.