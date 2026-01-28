Invitan a familias de Saltillo al Carnaval Internacional de Mazatlán

La edición 2026 llevará por nombre ‘Arriba la Tambora’ y esperan 1.2 millones de asistentes

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que llevará por nombre “Arriba la Tambora”, se celebrará del 12 al 17 de febrero y proyecta una asistencia de alrededor de 1.2 millones de personas a lo largo de sus seis días de actividades, de las cuales se estima que 92 mil serán turistas. De acuerdo con los organizadores, el evento generará una derrama económica cercana a los mil 100 millones de pesos y una ocupación hotelera del 87 por ciento.

Los detalles del festival fueron dados a conocer durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Saltillo, donde participaron la subsecretaria de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Michelle Aguilar Ramos; el Rey de la Alegría del Carnaval, Bryan I; la Princesa Real del Carnaval, Samantha Bastidas; así como la directora de Promoción de la Secretaría de Turismo, Liliana Alvarado, entre otros representantes.

Durante la presentación se resaltó que el Carnaval Internacional de Mazatlán celebra en este 2026 su edición número 128, consolidándose como una de las fiestas más emblemáticas del país, al representar no solo tradición y alegría, sino también identidad cultural y un importante motor para el desarrollo turístico de la región.

En cuanto a las actividades programadas, se informó que este año participarán 32 carros alegóricos que recorrerán 21 kilómetros del malecón de Mazatlán. El programa artístico incluye la presentación de Edén Muñoz durante la coronación del Rey de la Alegría; mientras que en la coronación de la Reina de los Juegos Florales se rendirá un homenaje al Rey de la Banda, don Germán Lizárraga, acompañado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y con artistas invitados como El Mimoso y Julio Preciado, entre otros.

Asimismo, se dio a conocer que Yuridia será la encargada de amenizar la coronación de la Reina del Carnaval, en tanto que Belinda y Lara Campos participarán en la coronación infantil. Como parte de los atractivos tradicionales, el sábado en el Paseo Olas Altas se llevará a cabo la Ejecución del Mal Humor y el Tradicional Combate Naval, un espectáculo pirotécnico que rememora la defensa del puerto de Mazatlán en 1864, durante la intervención francesa.

En materia de seguridad, se informó que el próximo 29 de enero el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dará el banderazo de arranque al operativo especial para el Carnaval, destacando que en la edición anterior se registró saldo blanco.

Finalmente, se resaltó la conectividad aérea con el estado de Coahuila, al contar con vuelos de la aerolínea TAR que enlazan a Torreón con Mazatlán los días jueves y viernes. Además, se indicó que la oferta hotelera del puerto asciende a 14 mil habitaciones, de las cuales actualmente ya se encuentra reservado el 75 por ciento para las fechas del Carnaval, por lo que aún hay disponibilidad para los visitantes.

