Invitan a participar en la 6ta Edición de Industriales Grill Fest

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Dinero
/ 29 abril 2026
    Invitan a participar en la 6ta Edición de Industriales Grill Fest
    Se informó que en el evento se contará con grupos en vivo de norteño y con un DJ y habrá un escenario de 360° , es decir al centro de todos los parrilleros. OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA.

El evento se realizará el 16 de mayo en Quinta Florida y se espera una afluencia de mil personas

Canacintra Coahuila Sureste invitó a participar al evento Industriales Grill Fest que se realizará el próximo 16 de mayo en Saltillo, se tendrá una participación de 36 equipos y una asistencia de hasta mil personas, entre cocineros y público en general que asiste al evento.

Los pormenores del evento que se realizará en Quinta La Florida fueron presentados por el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, el subdirector administrativo de Fomento Económico de Saltillo, Roberto Iván Garza Ramírez, la representante de la Secretaría de Turismo, Cecilia Pepi y el líder de jueces, Jorge Padilla Moreira.

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Reveles Márquez indicó que con este evento buscan generar una comunidad entre la industria y celebrar esta tradición que distingue al norte del país como es la carne asada, pues es un evento que está consolidado y se tienen ya vendidos todos los stands.

En esta edición son 36 los equipos participantes, el costo por equipo fue de 15 mil pesos, esto les da derecho a utilizar el stand, además de recibir cinco kilos de carne más el corte con el que concursan, asimismo la carne que preparan es parte de la degustación que se da a los asistentes junto con las guarnicione que llevan los equipos.

Para el público en general, costo del boleto será de 300 pesos para adulto y 150 para niños menores de 14 años.

En esta edición se contempla una asistencia de hasta mil personas, 700 de ellos corresponde a las familias que aducen al evento y los 360 son los cocineros de los diferentes equipos.

Los participantes en los equipos representan universidades, industrias y establecimientos del giro de servicios, entre ellos están Borgwarner, La-Z-Boy, Distribución Internacional Cronos, Express Impresores, Tupy, Universidad Carolina, Autotec, Ice Metal, Pequeños Industriales, Municipio de Saltillo, Vanguardia, Magneti Marelli, UANE, Tetakawi, Magna Estampados y Vuteq, entre otros.

Para la competencia de los equipos, Jorge Padilla explicó que se tiene una categoría profesional y otra amateur, en la primera se evaluará un solo rubro como es el Ribeye, tanto en término y en sabor; en la amateur se evaluarán varios rubros, como son la mejor preparación del Ribeye también en término y sabor.

Además se evaluará a la mejor guarnición y el mejor postre (deberán ser preparados en el momento y utilizando como combustible el carbón o leña), así como el mejor stand.

Asimismo se cuenta con la categoría People Choice; en ella se da oportunidad al público para que también participe y emita su voto por las mejores operaciones de los mejores stand, con ello, se logran dos objetivos, que exista una mayor evaluación por parte de otras personas y que los asistentes al evento participen.

Finalmente se dio a conocer que el evento estará abierto al público de 5pm a 7pm, pero los equipos llegarán más tempranos para la preparación de sus alimentos, la premiación será a las 8 de la noche y a las 11 concluir el evento.

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