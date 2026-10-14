Invitan al 1er Congreso de Filantropía Estratégica e Impacto Social en Saltillo

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    Invitan al 1er Congreso de Filantropía Estratégica e Impacto Social en Saltillo
    Se espera que participen más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil con operación en las diferentes regiones de Coahuila. OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA.

El evento será organizado por la FEC y Fundación Merced y se realizará el 29 de octubre en Saltillo

El primer Congreso de Filantropía Estratégica e Impacto Social “Somos Conexión 2026) se estará realizando este 29 de octubre en las instalaciones de la Universidad La Salle Saltillo, evento organizado por la Fundación del Empresariado Coahuilense en Alianza (FEC) con la Fundación Merced Coahuila.

La directora de la FEC, Lucia Patricia Garza Guerra, el director de Fundación Merced Coahuila, Juan Manuel Cuellar, el coordinador de Responsabilidad Social, Mario Pérez Beltrán, la directora Operativa de la FEC, Ana Laura Pérez, presentaron los pormenores del evento que está dirigido a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), lo definen como el primer y más grande encuentro de organizaciones que trabajan por el desarrollo y la movilidad social en la entidad.

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Su objetivo es sensibilizar a los líderes sociales sobre el valor del trabajo en alianza, fortalecer sus capacidades institucionales y generar proyectos conjuntos de alto impacto sostenible en Coahuila.

En el congreso participarán más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil con operación en las regiones Carbonífera, Norte, Laguna y Sureste del Estado.

Se busca que todas las organizaciones que trabajan en pro de Coahuila participen y accedan a un programa especializado que incluirá conferencias magistrales impartidas por la ex presidenta de CEMEFI, Pilar Parás, el consultor internacional en estrategia e inteligencia artificial, Raymundo Tamayo y el fundador de Disruptivo.tv y Socialab México, Juan del Cerro.

Además se contará con el Panel de OSC de Coahuila: Espacio de intercambio de buenas prácticas con organizaciones representativas de las cuatro regiones del estado; muestras y mesas de networking con sesiones de contacto directo entre organizaciones e inversionistas sociales para vincular causas y proyectos

Así como la macro mesa de trabajo “Conectando Esfuerzos”, es una dinámica colaborativa orientada a estructurar 16 proyectos comunitarios e integrales alineados a las necesidades prioritarias del estado.

Mientras que la convocatoria y dinámica “Dino Tank”, es una plataforma en la que organizaciones de categoría “Semilla” presentarán sus iniciativas ante un comité dictaminador, el primer lugar recibirá un financiamiento de 90,000 pesos (equivale al 100% del costo total del proyecto), el segundo lugar recibirá 81,000 pesos (equivalentes al 90% del costo total del proyecto) y el tercer lugar 72,000 pesos (equivalente al 72% del costo total del proyecto) más su reconocimiento.

Para participar, se deberá realizar previamente un registro en el portal oficial del evento como es fecoahuila.wixistudio.com/congreso, complementado un formulario de inscripción con el nombre de la institución, representante y área de intervención social, asimismo para más información el proceso, se tiene a disposición la atención vía WhatsApp al número 844 300 49 39.

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