IP y Gobierno Federal acuerdan mesas de trabajo para abordar temas presupuestales

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    IP y Gobierno Federal acuerdan mesas de trabajo para abordar temas presupuestales
    Entre los temas que preocupan es el aumento de las concesiones ferroviarias porque ello impacta a las empresas al encarecerse los costos de ese transporte. ESPECIAL.

Empresarios han hecho hincapié en la atención del fondo de pensiones, pues afirmaron que las omisiones en este tema pueden ‘quebrar país’

CDMX.- La próxima semana podrían iniciar las mesas de diálogo entre la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para abordar temas presupuestales, se dio a conocer en la sesión del Consejo Nacional del CCE, donde los empresarios tuvieron como invitado al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Al término del encuentro, el presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que tendrán “diálogo la próxima semana para ver cómo lograr que aquellos que no pagan impuestos los paguen, pero que no se afecte a las empresas que sí pagan impuestos y que, simplemente, tienen bajo margen”.

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Explicó que los organismos cúpula del sector privado tienen inquietudes en torno al Paquete Económico 2027, por ejemplo, en el tema de limitar las deducciones, porque eso afecta a distribuidores de automóviles y mayoristas abarroteros.

Afirmó que hay diálogo y preocupación porque hay medidas que afectan al sector privado, y por ello se establecerán las mesas de trabajo, además de que hay temas de largo plazo que se debe arreglar en el país.

En la reunión, los empresarios plantearon al funcionario federal revisar los límites de las deducciones porque la propuesta es que aquellas empresas que tienen más del 97% de deducciones sólo pueden deducir 97% y las empresas que tienen menos del 97% de deducciones sólo pueden deducir el 99% de las mismas.

“Aunque es una buena medida para que las empresas que no paguen impuestos paguen, afecta a las empresas que en su modelo de negocio tienen un margen bajo”, añadió.

PIDEN ATENDER PENSIONES

Al referirse a la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación que presentó el gobierno el martes pasado, dijo que es importante mantener el grado de inversión, disminuir el déficit del gobierno, desacelerar el ritmo de la del endeudamiento del país y el impulso a los proyectos productivos.

“Tenemos que seguir trabajando en disminuir el déficit del gobierno, disminuir el endeudamiento y lograr que crezca más rápido la economía. Tenemos tiempo, pero digamos limitado, estimamos unos 18 meses para hacer cambios estructurales”.

Sobre los temas de largo plazo que deben atenderse afirmó que “hay que arreglar temas de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de la Electricidad (CFE) y como las pensiones, porque están creciendo de manera exponencial”.

Añadió que por el tema de pensiones “puede llegar a quebrar el país. Hay países que han quebrado por no atender el problema de pensiones. Estos son temas que hoy no nos afectan, pero que tenemos que atender desde hoy para lograr esta salud financiera del país”.

Dijo que es importante fomentar la atracción de inversiones al país y dijo que, gracias a las acciones de los últimos meses, el comité de inversión destrabó 21 proyectos, del 4 de mayo en la fecha, ya son 3 mil 750 millones de dólares y añadió que “hace un mes hablábamos de 3 mil 500 y seguimos avanzando en destrabar proyectos de inversión”.

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