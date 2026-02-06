KIA está por vender un millón de vehículos en México

CDMX.- La automotriz surcoreana KIA está cerca de vender su auto un millón en México y espera alcanzar este logro a mediados de año.

El año pasado, KIA comercializó 111 mil 172 vehículos en el mercado mexicano, un 7.3% más que en 2024.

Y en enero, la automotriz se mantuvo en quinto lugar en ventas con 7% de participación de mercado y la colocación de 9 mil 032 unidades, un 5% más que en enero de 2025.

El año pasado, KIA invirtió 60 millones de dólares en la ampliación de 16 puntos de atención que incluyen distribuidores, talleres y centros de ventas de autos, para llegar a 123 puntos de atención.

En total, KIA cuenta con 109 distribuidoras, nueve puntos exclusivos de venta y cinco talleres. Para este año, la empresa pretende abrir otros ocho puntos de atención.

ALISTA EDICIÓN CONMEMORATIVA Por MUNDIAL

Este año, KIA será patrocinador oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 por lo que lanzará una edición conmemorativa “FIFA World Cup Edition” de producción limitada a mil 400 unidades de los modelos K3, K4 y Sportage.

Las ediciones conmemorativas estarán disponibles en preventa a partir de la tercera semana de febrero.

Los tres modelos fueron reconocidos con la máxima calificación de 5 estrellas en el programa de evaluación de Latin NCAP sobre seguridad de autos.