Kimberly-Clark y el IPC alcanzan máximos históricos en la BMV

Los mercados bursátiles mexicanos cerraron la semana pasada con crecimientos históricos ya que el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó un 2.83 por ciento para situarse en las 70,809.57 unidades, mientras que el FTSE-BIVA ganó un 2.72 por ciento.

También destacó Kimberly-Clark de México, emisora con una presencia operativa estratégica regional en Coahuila, específicamente en Ramos Arizpe, pues la productora de artículos de higiene y cuidado personal registró un alza semanal del 6.43 por ciento, alcanzando los 41.20 pesos por acción.

Junto a la firma de higiene, la constructora capitalina, Pinfra, lideró los avances con un 10.03 por ciento, seguida por la financiera Gentera (7.43 por ciento) y la regiomontana Banorte (5.66 por ciento).

Asimismo, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (San Pedro Garza García) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (Guadalajara), escalaron un 5.34 por ciento y 3.40 por ciento respectivamente.

Hacia el cierre del trimestre, analistas de Monex sugieren que factores como la volatilidad en los mercados de Estados Unidos y la apreciación del peso frente al dólar serán determinantes para la trayectoria de las empresas mexicanas en las próximas sesiones bursátiles.

(Con información de El Economista)