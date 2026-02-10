Kimberly-Clark y el IPC alcanzan máximos históricos en la BMV

Dinero
10 febrero 2026
    Kimberly-Clark y el IPC alcanzan máximos históricos en la BMV
    Kimberly cuanta con una planta para productos del hogar y pañales en Ramos Arizpe, siendo su instalación de producción del norte del país. ESPECIAL

La productora de artículos de higiene con instalaciones en Ramos Arizpe alcanzó máximos históricos, alcanzando los 41.20 pesos por acción

Los mercados bursátiles mexicanos cerraron la semana pasada con crecimientos históricos ya que el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó un 2.83 por ciento para situarse en las 70,809.57 unidades, mientras que el FTSE-BIVA ganó un 2.72 por ciento.

También destacó Kimberly-Clark de México, emisora con una presencia operativa estratégica regional en Coahuila, específicamente en Ramos Arizpe, pues la productora de artículos de higiene y cuidado personal registró un alza semanal del 6.43 por ciento, alcanzando los 41.20 pesos por acción.

Junto a la firma de higiene, la constructora capitalina, Pinfra, lideró los avances con un 10.03 por ciento, seguida por la financiera Gentera (7.43 por ciento) y la regiomontana Banorte (5.66 por ciento).

Asimismo, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (San Pedro Garza García) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (Guadalajara), escalaron un 5.34 por ciento y 3.40 por ciento respectivamente.

Hacia el cierre del trimestre, analistas de Monex sugieren que factores como la volatilidad en los mercados de Estados Unidos y la apreciación del peso frente al dólar serán determinantes para la trayectoria de las empresas mexicanas en las próximas sesiones bursátiles.

(Con información de El Economista)

