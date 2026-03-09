La ciudad de Torreón figuró con la inflación más alta en febrero

Dinero
/ 9 marzo 2026
    A nivel nacional la inflación en México alcanzó una variacion del 4.02% anual en el mes de febrero de 2026 ESPECIAL.

Se ubicó entre las cuatro ciudades de Coahuila que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Entre las cuatro ciudades de Coahuila que incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI, el municipio de Torreón fue el que presentó la variación más alta tanto mensual como anual con un 0.64% y 3.86%.

En la variación mensual (feb26 vs ene26) le sigue Ciudad Acuña con 0.53%, Monclova 0.42% y Saltillo con 0.33%, mientras que en el comparativo anual, después de Torreón, la más alta fue Monclova con 3.34%, Saltillo con 3.06% y Ciudad Acuña con 2.91%.

En el caso de Coahuila, se presentó en febrero una variación mensual de 0.48% y en la anual fue de 3.35%.

SALTILLO PRECIOS

En su comparativo anual, los alimentos que más elevaron sus precios en Saltillo durante febrero fueron tomate verde 53.87%, café tostado 29.83%, chile poblano 31.78%, jitomate 29.90%, limón 24.30%, jitomate 29.90%, lechuga y col 29.83%, chile serrano 22.88%, vísceras de res 22.69%, salchichas 20.24%, manteca de cerdo 15.45%, jamón 15.15%, y café soluble 14.08%.

Contrario a ellos, los que disminuyeron sus precios en el comparativo anual fueron cebolla con -39.88%, pera -34.68%, aguacate -34.60%, chayote -25.24%, azúcar -19.94%, pollo -12.83%, nopales -11.24%, calabacita -11.19%, sandía -10.56%, naranja -9.66% y durazno -9.25%, entre otros.

