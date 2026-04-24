La industria del transporte no automotriz sufre desaceleración

El mercado de fabricación de equipos de transporte no automotriz en México experimentó un menor dinamismo durante 2025, lo anterior de acuerdo al informe elaborado por Solunion México.

El “Informe Sector de Transporte (No automotriz)” indica que éste sector se contrajo 5.0% en términos reales, experimentando un comportamiento heterogéneo.

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El documento realizado por la aseguradora de crédito destaca que, al cierre del tercer trimestre de 2025, la fabricación de equipos de transporte no automotriz registró un valor de 94 mil 500 millones de pesos en términos corrientes, con una variación anual de 0.8%, mientras que, en términos reales, la actividad fue de 68 mil 900 millones de pesos, lo que implicó una contracción anual de 5.0%.

No obstante, prevé que la inversión pública para 2026 se convierta en el principal detonador de la actividad sectorial, sobre todo en el componente ferroviario, que mostró la mayor caída el año pasado, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación destinará cerca de 536 mil 800 millones de pesos a programas y proyectos de infraestructura, de los cuales 104 mil 600 millones de pesos corresponden a nuevos trenes y 30 mil millones de pesos al Tren Maya.

En 2025, la fabricación de equipos aeroespaciales se mantuvo como el principal componente de la industria, con una participación del 38% en la actividad total, seguida por equipos ferroviarios con 30%; otros equipos de transporte con 27% y la fabricación de embarcaciones con 4%.

La fabricación de equipos aeroespaciales se convirtió en el único sector en experimentar un crecimiento real anual de 1.3% al cierre del tercer trimestre de 2025, y sumar 30 mil 700 millones de pesos; fue el único segmento que elevó su capacidad instalada a 89.8% y su plantilla laboral 9.2%.

En contraste, los rubros otros equipos de transporte y equipo ferroviario mostraron retrocesos.

La fabricación de otros equipos de transporte aportó 20 mil millones de pesos reales, con una caída anual de 9.3%. El equipo ferroviario contribuyó con 15 mil 800 millones de pesos, manteniendo una trayectoria negativa con una variación negativa de 11.3% al 3T25.

En tanto, el análisis de Solunion México menciona que la fabricación de embarcaciones sumó 2 mil 800 millones de pesos reales. A diferencia de los dos segmentos anteriores, la fabricación de embarcaciones mostró un crecimiento de 0.9%.