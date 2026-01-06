La industria restaurantera en México arranca 2026 con cautela: Canirac

El sector de la industria restaurantera en México informó que no prevé una expansión inmediata, sino un periodo de análisis y ajustes, esto luego de atravesar un 2025 marcado por la resistencia y la incertidumbre económica.

Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de Canirac, destacó que es necesario esperar y observar cuáles son los retos a los que se enfrentarán para tomar decisiones.

De acuerdo a lo que informó el crecimiento estimado de alrededor del 5% para 2026 es un promedio que no refleja una mejora uniforme: “Esperamos un crecimiento anual alrededor del 5%”, aunque advierte que no será generalizado ni automático, sino condicionado

Añadió que por el momento la prioridad no será abrir, sino sostener la operación, al señalar que uno de los primeros impactos llegará por el lado laboral.

“No los esperábamos, por ejemplo, el incremento del 13% al salario mínimo”, advierte. El ajuste salarial presionará de inmediato la estructura de costos y reducirá aún más los márgenes con los que opera el sector.

Expuso que para muchos restaurantes, especialmente micro y pequeños, absorber este aumento sin trasladarlo al precio final será uno de los principales retos del arranque de año.

“Los temas fiscales, la retención del ISR y esas cargas a todos estos restaurantes micro y pequeños les van a afectar directamente en el flujo de efectivo”, señala Ramírez. El impacto será inmediato y concentrado en los primeros meses de 2026.

Resaltó que estas decisiones pueden escalar en la que algunos negocios tendrán que redefinir su tamaño y alcance para mantenerse viables en un entorno de mayor presión financiera.

Pese a este contexto, el sector mantiene una expectativa de crecimiento, afirma Ramírez, aunque subraya que no será homogéneo ni automático para todos los restaurantes.

Destacó que para Canirac, el primer trimestre de 2026 será clave. “Tenemos que esperarnos un poquito a ver cómo arranca”, insiste Ramírez. Ese periodo funcionará como termómetro para medir el impacto real de los ajustes laborales y fiscales sobre el flujo de efectivo.

Adelantó que los restaurantes que logren ajustar costos, rediseñar su operación y mantener control financiero tendrán margen para crecer más adelante. “Para el resto, 2026 será un año donde sobrevivir con rentabilidad será, nuevamente, el principal objetivo”, finalizó.

Con información de El Economista