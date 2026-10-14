La inflación en EU en septiembre sube al 3.7% interanual impulsada por los combustibles

WASHINGTON.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió en septiembre un 3.7% interanual, una cifra tres décimas por encima del dato de agosto y que continúa impulsada por el incremento del precio de los combustibles motivado por la guerra contra Irán.

El dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía por su volatilidad, mostró una escalada del 2.6%, lo que supone dos décimas más que en agosto, según muestran los datos publicados este miércoles por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

TE PUEDE INTERESAR: El turismo internacional en México crece un 1.3% interanual en agosto

En términos mensuales, la inflación en Estados Unidos aumentó en septiembre un 0.6%, dos décimas más que en el mes anterior, mientras que el dato subyacente intermensual registró una subida del 0.3%, al igual que en el octavo mes del año.

Esto otorga enteros a la posibilidad de que el banco central estadounidense vuelva a subir los tipos antes de fin de año después de que en septiembre incrementó el referencial -actualmente en una horquilla entre el 3.75 y el 4%- por primera vez en más de tres años en septiembre.

Los datos incluso aumentan la perspectiva de que ese nuevo endurecimiento monetario puede anunciarse al término de su reunión de política monetaria el 28 de octubre, apenas seis días antes de las elecciones legislativas en las que el Partido Republicano del presidente Donald Trump se arriesga a perder su exiguo control de las dos cámaras del Congreso debido a la subida del coste de la vida.

La escalada del IPC de septiembre volvió a estar motivada principalmente por los efectos de la -cada vez más impopular en Estados Unidos- guerra contra Irán, ya que en lo que respecta a los precios la gasolina, éstos subieron a nivel intermensual un 9.1% en el noveno mes del año (5.2 puntos porcentuales más que en agosto) y representaron más de la mitad del incremento mensual del índice general.

El índice de energía subió a su vez en septiembre un 5.2%, una escalada aún más aguda que en el mes anterior, cuando el incremento fue del 2.1%.

La vivienda se encareció un 0.4% con respecto al mes anterior, cuando el componente subió un 0.3 %.

Entre los índices que aumentaron a lo largo del mes de septiembre se cuentan los que afectan al ocio, vehículos usados, educación, tarifas aéreas, atención médica y vestimenta.

Por el contrario, el componente de comunicaciones figuró entre el reducido número de índices que descendieron el mes pasado.

AUMENTO DE PRESTACIONES

EL miércoles se informó que los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos recibirán un aumento del 3.6% en sus prestaciones a partir de enero de 2027, un ajuste destinado a compensar el encarecimiento del coste de la vida en la primera economía mundial, donde la inflación sigue sobrepasando el 3%.

El comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA), Frank Bisignano, explicó en un comunicado publicado este miércoles que este ajuste afectará a 76 millones de estadounidenses.

El ajuste por costo de vida (conocido como COLA, por sus siglas en inglés) proporciona un ajuste anual con base en los niveles de inflación tanto a las prestaciones del Seguro Social como a las del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social verán el ajuste COLA del 3.6% a partir de enero de 2027 y el aumento de los pagos para los 7.3 millones de personas que reciben el SSI comenzará el próximo 31 de diciembre, indicó el SSA.

El ajuste anunciado es notablemente superior al anunciado para 2026, que fue del 2.8%, lo que refleja el incremento de la inflación en Estados Unidos.