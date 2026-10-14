El turismo internacional en México crece un 1.3% interanual en agosto

Al país llegaron 7.98 millones de turistas internacionales en el octavo mes de 2026, frente a los 7.88 millones del mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

México recibió en agosto un 1.3% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, mientras que el gasto realizado por los viajeros extranjeros se elevó un 7%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, México registró la entrada de 3.76 millones de viajeros internacionales, cifra que incluye tanto a turistas que pernoctan en el país como a excursionistas que no pasan al menos una noche, lo que representó una caída interanual del 0.5%.

El mayor crecimiento entre los turistas internacionales se registró en los fronterizos, que sumaron 2.04 millones, un 5.4% más que en agosto de 2025. En contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron un 6.6%, hasta los 1.73 millones.

Como contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron un 6.6%, hasta los 1.72 millones. Dentro de este grupo, las llegadas por vía aérea retrocedieron un 6.5%, hasta 1.72 millones, y las terrestres se desplomaron un 6.9%, hasta 332 mil 018.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor entre los turistas no fronterizos, con 1.16 millones de entradas, equivalentes al 67.1% del total. Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 238.022 viajeros (13.8%), y Canadá, con 117 mil 095 (6.8%).

Por otro lado, el gasto total de los viajeros internacionales se elevó en agosto un 7 % interanual, al pasar de 2 mil 252.6 millones de dólares a 2 mil 409.2 millones.

El gasto correspondiente únicamente a turistas internacionales fue de 2 mil 160.8 millones de dólares, un 8.1% más que un año antes, mientras que el de los excursionistas retrocedió un 2.1%, hasta 248.4 millones.

Asimismo, el gasto medio de cada viajero se disparó un 5,6 %, hasta los 301,7 dólares, frente a los 285,8 dólares de agosto de 2025. Entre los turistas, el promedio fue de 573,3 dólares, aunque quienes llegaron por vía aérea gastaron una media de mil 269,6 dólares.