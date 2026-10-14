El turismo internacional en México crece un 1.3% interanual en agosto

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    El turismo internacional en México crece un 1.3% interanual en agosto
    La Encuesta de Viajeros Internacionales EVI es un proceso estadístico que pertenece al programa de turismo y que realiza el Inegi partir de agosto de 2018. EFE
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México es uno de los países más visitados del mundo y el actual Gobierno federal se ha fijado como objetivo colocarlo entre los cinco principales destinos turísticos internacionales

México recibió en agosto un 1.3% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, mientras que el gasto realizado por los viajeros extranjeros se elevó un 7%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron 7.98 millones de turistas internacionales en el octavo mes de 2026, frente a los 7.88 millones del mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

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En total, México registró la entrada de 3.76 millones de viajeros internacionales, cifra que incluye tanto a turistas que pernoctan en el país como a excursionistas que no pasan al menos una noche, lo que representó una caída interanual del 0.5%.

El mayor crecimiento entre los turistas internacionales se registró en los fronterizos, que sumaron 2.04 millones, un 5.4% más que en agosto de 2025. En contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron un 6.6%, hasta los 1.73 millones.

Como contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron un 6.6%, hasta los 1.72 millones. Dentro de este grupo, las llegadas por vía aérea retrocedieron un 6.5%, hasta 1.72 millones, y las terrestres se desplomaron un 6.9%, hasta 332 mil 018.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor entre los turistas no fronterizos, con 1.16 millones de entradas, equivalentes al 67.1% del total. Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 238.022 viajeros (13.8%), y Canadá, con 117 mil 095 (6.8%).

Por otro lado, el gasto total de los viajeros internacionales se elevó en agosto un 7 % interanual, al pasar de 2 mil 252.6 millones de dólares a 2 mil 409.2 millones.

El gasto correspondiente únicamente a turistas internacionales fue de 2 mil 160.8 millones de dólares, un 8.1% más que un año antes, mientras que el de los excursionistas retrocedió un 2.1%, hasta 248.4 millones.

Asimismo, el gasto medio de cada viajero se disparó un 5,6 %, hasta los 301,7 dólares, frente a los 285,8 dólares de agosto de 2025. Entre los turistas, el promedio fue de 573,3 dólares, aunque quienes llegaron por vía aérea gastaron una media de mil 269,6 dólares.

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Los datos se conocen después de que México recibiera 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, un 6.1% más que en 2024, mientras que el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó los 34 mil 991.6 millones de dólares.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi denomina producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 1.3% anual al cierre de 2025.

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