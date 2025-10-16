La moneda mexicana liga dos sesiones de ganancias; concluye en 18.43 pesos por dólar

CDMX- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.43 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.2% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, con lo que liga dos jornadas de ganancias, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este jueves en 18.90 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.32% o 6 centavos por debajo del cierre del miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: Oro alcanza nuevo récord ante búsqueda global por seguridad

La apreciación del peso ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.45% de acuerdo con el índice ponderado.

El dólar liga tres sesiones de caídas, tocando un mínimo en la sesión no visto desde el 7 de octubre, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará dos veces su tasa de interés en el 2025, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy frente al dólar fueron: el peso colombiano con 1.31%, el florín húngaro con 0.55%, el peso chileno con 0.53%, la corona sueca con 0.51% y el sol peruano con 0.50%.