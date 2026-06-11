La producción industrial de México se eleva en abril un 2.3% en tasa interanual

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    La producción industrial de México se eleva en abril un 2.3% en tasa interanual
    El desempeño de la actividad industrial durante abril le permitió recortar significativamente su caída acumulada en el corte parcial del año. ESPECIAL.
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Se trata del mayor salto mensual desde marzo del 2021, detonado por un crecimiento de 7.6% en la actividad constructiva.

CDMX.- La actividad industrial en México se elevó en abril un 2.3% interanual impulsada por avances en la construcción y la minería, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del aumento anual de la construcción (10.4%), y de la minería (3.4%), pese al retroceso en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final (-0.4%), mientras que las manufacturas se mantuvieron sin variación.

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Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó en abril un 2.1% frente a marzo, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

El aumento mensual se explicó por el crecimiento de la construcción (7.6%), y de las manufacturas (1.2%), aunque la minería se contrajo (-0.7%) al igual que el sector energético, agua y gas (-0.3%).

En el acumulado de enero a abril, la actividad industrial mexicana se elevó un 1.8 % frente al mismo periodo de 2025, gracias a repuntes en la construcción (10.2%) y la minería (3.4%) y pese a las caídas en las manufacturas (0.3%) y la energía, agua y gas (-0.3%).

Las cifras reflejan el débil arranque de la economía mexicana en 2026, después de que la estimación oportuna del PIB del Inegi mostró un crecimiento anual de un 0.2%, luego de cerrar 2025 con un alza del 0.6%.

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