Lamenta sector automotriz rechazo de EU al T-MEC

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    Lamenta sector automotriz rechazo de EU al T-MEC
    La AMIA señala que el reto será atender las preocupaciones que tiene EU sobre el acuerdo. UNSPLASH

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz llamó a los tres países a alcanzar condiciones para extender pacto comercial

La industria automotriz lamentó la confirmación sobre el rechazo de Estados Unidos a la renovación del T-MEC hacia 2042.

A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) exhortó a que los tres países alcancen las condiciones para extender el acuerdo comercial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ven-riesgo-en-paralisis-de-t-mec-negociacion-congelaria-inversiones-en-mexico-IK21814941

“Lamentamos el anuncio realizado hoy por parte del Gobierno de Estados Unidos de no renovar el T-MEC, ya que consideramos que no reconoce el exitoso proceso de integración que se ha venido construyendo desde hace más de 30 años entre México, EU y Canadá”, expresó el organismo empresarial.

“Instamos a los tres gobiernos a que este proceso de diálogo pueda generar rápidamente las condiciones para que el T-MEC se renueve a la brevedad posible, a fin de preservar la integración trilateral, regresar al tratamiento comercial preferencial y recuperar la estabilidad y certidumbre”.

Para la AMIA, el sector automotor es un ejemplo de cómo ha avanzado la integración comercial a partir del acuerdo, por lo que la posición de Estados Unidos de revisar cada año es un reto al sector.

“Esta decisión no contribuye a la generación de certidumbre que requiere la industria automotriz, afectada ya durante casi año y medio por los aranceles 232, que han puesto en desventaja a México frente a otros países y que requieren acciones urgentes de resolución”, expuso la AMIA.

Aunque se reconoció que el acuerdo sigue vigente, el reto será atender cuáles sean las preocupaciones puntuales de Estados Unidos.

“Los gobiernos tienen que entrar en un proceso de diálogo, ya sea en el formato de revisiones anuales por 10 años que establece el tratado o mediante el mecanismo que acuerden los gobiernos, que permita tomar las acciones necesarias para solucionar aquellos temas en los que haya desacuerdo”, se acotó.

Más temprano, en conferencia, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, apuntó que una de las preocupaciones que México ha expresado a sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá es el hecho de mantener aranceles a industrias como la automotriz, pese a la vigencia del T-MEC, así como el reforzamiento de los contenidos regionales, cuando Norteamérica ya posee la exigencia más alta del mundo.

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