Ven riesgo en parálisis de T-MEC; negociación congelaría inversiones en México

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    Ven riesgo en parálisis de T-MEC; negociación congelaría inversiones en México
    Estiman que las pláticas del T-MEC se prolongarán, aunque el Gobierno ve segura su continuidad en el corto plazo.

El mayor riesgo para México en el T-MEC es que una larga negociación congele inversiones y frene proyectos hasta finales de año por incertidumbre

En la revisión del T-MEC, el principal riesgo para México sería que las pláticas se prolonguen, debido a que eso generará incertidumbre para la inversión, advirtió un análisis de la organización México, ¿Cómo Vamos?

Según el observatorio, la revisión del tratado es compleja porque Estados Unidos ha fortalecido su estrategia de seguridad económica mediante aranceles, controles tecnológicos, mecanismos de revisión de inversiones y el desarrollo de cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos.

“El principal riesgo para México no es la terminación del acuerdo, sino una revisión prolongada que reduzca la certidumbre para invertir”, señaló México, ¿Cómo Vamos?

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/si-eu-no-extiende-el-t-mec-seguira-vigente-hasta-2037-sheinbaum-NK21814229

El análisis citó una previsión del Center for Strategic & International Studies (CSIS), el cual advirtió que el escenario más probable es que las negociaciones se prolonguen hasta finales de 2026 o incluso más allá. Este escenario, apuntó, plantea un dilema para México: una revisión prolongada eleva la incertidumbre y retrasa decisiones de inversión de largo plazo; sin embargo, una negociación cerrada con demasiada rapidez podría implicar concesiones costosas.

¿Baja probabilidad?

Aunque se especula que este 1 de julio Estados Unidos anunciará su intención de salir del tratado, para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), si bien es un escenario posible, resulta el menos probable. En conferencia, Valeria Moy, directora general del organismo, consideró que su salida implicaría llevar el proceso al Senado estadounidense en medio del próximo proceso electoral. Además, dicho país tendría que asumir el costo comercial de cerrar el principal mercado de sus importaciones y sustituir la capacidad de proveeduría que requiere, lo cual no hará en el corto plazo.

Sin embargo, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), dijo que hay que estar conscientes de la relevancia que tiene el tema de seguridad nacional para el Gobierno de Donald Trump, por lo que finalizar el acuerdo comercial sí es una posibilidad latente.

Por su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, aseguró a través de un video que la continuidad del T-MEC es prácticamente un hecho, pues de tener intenciones de abandonar el acuerdo, Estados Unidos no habría iniciado el proceso de conversaciones previas.

A su vez, el sector patronal mexicano aseguró que el escenario más probable es que se lleven a cabo revisiones anuales, aunque eso implique afectar la planeación de proyectos de largo plazo de las empresas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-que-esta-avanzando-la-extrema-derecha-en-el-mundo-pide-sheinbaum-investigacion-CK21814372

China: ganador

El principal beneficiario de la fragmentación comercial de la región T-MEC será China, consideró Madeline Chalecki, subdirectora del Centro de Geoeconomía de Atlantic Council.

“China sería uno de los mayores beneficiarios de una Norteamérica fragmentada”, afirmó. Canadá ya ha profundizado su relación económica con China y México; sin la presión de Estados Unidos, el país podría recurrir a los proveedores chinos para obtener insumos.

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