Late corazón de Alfa Romeo en París: emoción, belleza y futuro

Late corazón de Alfa Romeo en París: emoción, belleza y futuro

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por Vanguardia

El concepto Cuorerosso encabeza la exhibición de la marca italiana, que también presenta ediciones especiales de su gama actual y conmemora los 60 años del Spider Duetto

Dinero
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Alfa Romeo presentó en el Salón del Automóvil de París el concepto Cuorerosso, un prototipo con el que expone su visión de futuro y contempla distintas alternativas de motorización, desde sistemas totalmente eléctricos hasta híbridos.

El vehículo, que tuvo su estreno mundial en la exhibición francesa, es un coupé 2+2 de 4.7 metros de longitud. De acuerdo con la marca, no anticipa un modelo de producción, sino que representa una propuesta de diseño y tecnología para orientar el desarrollo de sus futuros automóviles.

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El concepto retoma elementos característicos de Alfa Romeo, como la carrocería deportiva, el color rojo y la parrilla frontal Scudetto. En su interior incorpora materiales como Alcántara, cuero y fibra de carbono reciclada, además de soluciones tecnológicas enfocadas en la experiencia de conducción.

La propuesta contempla distintas configuraciones de motorización: eléctrica, híbrida enchufable, híbrida ligera e híbrida convencional. Entre las alternativas descritas por la marca destaca un sistema híbrido con motor V6 de 2.9 litros y tracción integral Q4.

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En el salón también se exhiben las ediciones especiales Luna Rossa de los modelos Junior, Tonale, Giulia y Stelvio. Esta serie es resultado de la colaboración entre Alfa Romeo y el equipo italiano de vela Luna Rossa, y se distingue por sus combinaciones de colores, emblemas específicos y detalles interiores y exteriores.

Otro de los vehículos destacados es el 33 Stradale, del que se fabricaron 33 unidades, todas vendidas, según la compañía. La unidad expuesta en París cuenta con una decoración especial inspirada en motivos textiles y artísticos vinculados con Italia y Francia. El automóvil equipa un motor V6 biturbo de más de 630 caballos de fuerza, transmisión de doble embrague de ocho velocidades y tracción trasera.

La exhibición también incluye el Spider Duetto de 1966, modelo que cumple 60 años desde su presentación. Diseñado por Pininfarina, este descapotable se convirtió en uno de los automóviles más reconocibles de la marca italiana.

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Además de los vehículos, Alfa Romeo instaló el espacio experiencial Bottega Alfa Romeo, dedicado a mostrar materiales, procesos de diseño y elementos sensoriales asociados con la fabricación de sus automóviles.

Con esta exhibición, la compañía combina modelos históricos, ediciones especiales y un concepto de diseño para presentar la evolución de su identidad y sus planes de desarrollo tecnológico.

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