Ley de cobranza delegada es necesaria para dar certeza a empresas nomineras: Amden

La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden), que representa a las entidades no bancarias más representativas especializadas en este sector, avala la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados y que tiene la intención de regular este tipo de financiamiento, con la creación de la figura de cobranza delegada.

En entrevista, Gustavo Martín del Campo, presidente de la Amden, destacó que esta iniciativa, que se espera sea votada este jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados, reconoce como un producto regulado el crédito de nómina, lo cual genera certeza tanto al público, a las nomineras e incluso a los fondeadores de estas empresas.

“Con esta reforma se gana porque se tiene un producto regulado, que está protegido por una ley, entonces, ganan los trabajadores porque se accede de una manera clara y transparente a un crédito y ganan los empleadores porque les ofrecen a sus trabajadores un buen crédito, es una prestación ordenada y formal”, detalló Martín del Campo.

Hace algunos días, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 21 votos a favor y 18 en contra, el dictamen con proyecto de decreto a la minuta para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

La esencia de dicha iniciativa es cobrar la figura de cobranza delegada en estos financiamientos, es decir, que un tercero (como un patrón) pueda, con previa autorización del acreditado, realizar el entero de los pagos del financiamiento provenientes del sueldo del trabajador o prestaciones de carácter laboral o afines.

Para el presidente de la Asociación, que representa a 17 empresas nomineras con activos que suman más de 81,000 millones de pesos, esta iniciativa establece el lineamiento por ley respecto a los descuentos que se tienen que hacer los acreditados y además, que dichos descuentos, así como los pagos y nomineras, se hagan en tiempo y forma.

“A veces los empleadores no entregan a las empresas financieras los recursos obtenidos del descuento a los acreditados... con esta reforma, en caso de aprobarse tendría que hacerlo inmediatamente”, acotó Del Campo.

Regular tasas corresponde al Banxico

La semana pasada, este medio dio a conocer que la Secretaría de Hacienda, por medio de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), se había pronunciado en contra de la iniciativa, ya que detectaba beneficios desproporcionados e inequitativos para las nomineras hasta que se adoptaran medidas para salvaguardar el equilibrio y balance de los derechos de los trabajadores.

En este contexto, la UBVA sugirió incorporar una excepción para que el acreditado pueda revocar el acuerdo del crédito, en caso de que las condiciones mínimas del financiamiento superen en más de 1.40 veces el CAT promedio, del trimestre más reciente, aplicable a este tipo de créditos.

Para Martín del Campo, la única autoridad facultada en el país para regular el tema de las tasas es el Banco de México y además se debe de considerar que, si los costos de estos créditos son altos, esto se debe a que la tasa de referencia ha ido en aumento en los últimos meses.

“Entiendo que en el dictamen deba de existir algo respecto a las tasas, que quede clara la situación; sin embargo, es importante decir que el costo del dinero ha ido subiendo, entonces se requiere que haya una claridad al respecto, porque las empresas tienen un costo por el fondeo, la ministración, por los que no pagan y por los que pagan tarde”, destacó el presidente de la Amden.

Asimismo, para el presidente de la Amden no es pertinente incluir una excepción para revocar el mandato que el trabajador establece con el acreditante que otorga el préstamo, así como con el patrón para que se les hagan los descuentos en tiempo y forma, pues esto incentivaría los fraudes e iría en perjuicio de las empresas otorgantes del préstamo.

“Es una situación que no ha sido comprendida claramente. Se han detectado fraudes de gente que va y pide el crédito y que pide que no se lo descuenten. Este tema pareciera que es algo injusto, pero no, es el pago que se debe de hacer”, acotó Del Campo.

Por último, el presidente de la Amden acotó que dicha iniciativa no es inconstitucional al tocar el salario del trabajador acreditado, ni otras percepciones, pues este tipo de crédito se debe de regular bajo una perspectiva mercantil y no laboral.

Se espera que este jueves 17 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados vote y apruebe dicha iniciativa y en caso de que sea aprobada, se regresaría a la Cámara de Senadores para su votación y aprobación definitiva.

