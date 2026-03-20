¿Llega nuevo Costeniño o Subway a Saltillo? Mesa 90 busca ubicación y anuncia remodelación de sucursales

Una remodelación de cambio de imagen de las dos sucursales de Costeñito, estará realizando este año el Grupo Mesa 90, asimismo siguen buscando puntos para instalar un nuevo Suwbway o Costeñito en Saltillo.

El socio del Grupo Mesa 90, Alberto Salinas, indicó que la inversión que este año realizarán en las remodelaciones o cambio de imagen será de dos a tres millones de pesos y agregó que en caso de Subway se realizó ya la remodelación de la sucursal de V. Carranza y se está terminado la que se realizó en la sucursal de Galerías Saltillo.

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Ante ello, este año tocará realizar el cambio de imagen de las dos sucursales de Costeñito, por lo que ya están trabajando en ese proyecto, asimismo sobre una nueva sucursal que quieren instalar en Saltillo, comentó que no han decidido todavía si será un Subway o un Costeñito.

Tampoco han definido todavía la ubicación, siguen evaluando el sur, centro y oriente de Saltillo, asimismo la inversión que realicen en la nueva sucursal rondará los 10 millones de pesos y estaría lista para finales de este año o principios del 2027.

Alberto Salinas recordó que el año pasado también realizaron una inversión de 10 millones de pesos en la instalación de un nuevo restaurante, en este caso, fue para el Super Salads que se ubicó en Ramos Arizpe.