Llegará sucursal de Caffenio a la ciudad de Saltillo; una empresa 100% mexicana de café

Una sucursal de Caffenio, se construye en el Periférico, Luis Echeverría Álvarez, entre Nazario Ortiz Garza y La Fragua en Saltillo, donde afuera de la obra hay dos letreros, uno que dice “muy pronto nos conoceremos” y otro donde ya están solicitando personal.

Se trata de una cafetería 100% mexicana, que también dice estar convencidos de que trabajar por la sostenibilidad del café mexicano es una de sus mejores inversiones, y este compromiso está diseñado para enfocarse en los temas que mas impactan, para ello cuentan con su estrategia de sostenibilidad.

En el caso de Saltillo, su sucursal se ubica a un lado de Los Rieles y aunque todavía no se termina el local, ya están solicitando operadores de cafetería proactivos, con vocación de servicio y atención al cliente, asimismo en el anuncio incluyen un código QR.