Llegará sucursal de Caffenio a la ciudad de Saltillo; una empresa 100% mexicana de café

Dinero
/ 10 agosto 2025
    En el exterior de la obra ya se observan mantas con letreros que invita a los ciudadanos a acercarse y unirse a su equipo de trabajo. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.
    Construyen sucursal de Caffenio en Saltillo Rebeca Ramírez

La empresa cuenta con amplias estrategias de sostenibilidad del café mexicano, así como de innovación en sus productos

Una sucursal de Caffenio, se construye en el Periférico, Luis Echeverría Álvarez, entre Nazario Ortiz Garza y La Fragua en Saltillo, donde afuera de la obra hay dos letreros, uno que dice “muy pronto nos conoceremos” y otro donde ya están solicitando personal.

Se trata de una cafetería 100% mexicana, que también dice estar convencidos de que trabajar por la sostenibilidad del café mexicano es una de sus mejores inversiones, y este compromiso está diseñado para enfocarse en los temas que mas impactan, para ello cuentan con su estrategia de sostenibilidad.

En el caso de Saltillo, su sucursal se ubica a un lado de Los Rieles y aunque todavía no se termina el local, ya están solicitando operadores de cafetería proactivos, con vocación de servicio y atención al cliente, asimismo en el anuncio incluyen un código QR.

