Llegará sucursal de Caffenio a la ciudad de Saltillo; una empresa 100% mexicana de café
La empresa cuenta con amplias estrategias de sostenibilidad del café mexicano, así como de innovación en sus productos
Una sucursal de Caffenio, se construye en el Periférico, Luis Echeverría Álvarez, entre Nazario Ortiz Garza y La Fragua en Saltillo, donde afuera de la obra hay dos letreros, uno que dice “muy pronto nos conoceremos” y otro donde ya están solicitando personal.
Se trata de una cafetería 100% mexicana, que también dice estar convencidos de que trabajar por la sostenibilidad del café mexicano es una de sus mejores inversiones, y este compromiso está diseñado para enfocarse en los temas que mas impactan, para ello cuentan con su estrategia de sostenibilidad.
En el caso de Saltillo, su sucursal se ubica a un lado de Los Rieles y aunque todavía no se termina el local, ya están solicitando operadores de cafetería proactivos, con vocación de servicio y atención al cliente, asimismo en el anuncio incluyen un código QR.