Los nuevos acuerdos comerciales elevarán la importancia de la cadena de frío para México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Los nuevos acuerdos comerciales elevarán la importancia de la cadena de frío para México
    Emergent Cold LatAm opera 36 almacenes de múltiples temperaturas en México. FOTO: CORTESÍA

El mercado mexicano de logística en frío alcanzará un valor estimado de 7.39 mil millones de dólares durante 2026, impulsado por el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias

Mientras México participa en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y amplía su presencia en nuevos mercados con la incorporación del Reino Unido al TIPAT, cobra relevancia un factor menos visible pero determinante para aprovechar estas oportunidades comerciales: la capacidad de la logística refrigerada para preservar la calidad de los alimentos durante su traslado.

“Tanto la consolidación del comercio con Estados Unidos como la apertura de nuevos mercados exigen que la infraestructura logística evolucione al mismo ritmo que los nuevos requisitos comerciales, particularmente en lo que respecta a la cadena de frío”, señala Adrián Madero, Director Comercial de Emergent Cold LatAm en México.

Este nuevo contexto comercial también eleva el nivel de exigencia para los exportadores mexicanos. Conforme los productos mexicanos recorren mayores distancias y enfrentan estándares sanitarios cada vez más exigentes, mantener su calidad durante todo el trayecto se vuelve un factor de competitividad. La capacidad de la infraestructura refrigerada para garantizar la conservación, la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares internacionales será clave para aprovechar las oportunidades que abren los nuevos acuerdos comerciales.

Trabajar con operadores logísticos especializados deja de ser una decisión operativa para convertirse en una ventaja competitiva. La cadena de frío va mucho más allá del almacenamiento refrigerado: es la infraestructura que sostiene la llamada economía del frío (cold economy), un ecosistema integrado por almacenes especializados, transporte refrigerado, tecnologías de automatización, sistemas de monitoreo y una red logística capaz de mantener la calidad de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro.

“Si la cadena de frío falla, no solo se pierde producto. También se pone en riesgo la reputación del exportador y la confianza en la marca Made in Mexico”, agrega Madero.

Esta infraestructura no solo facilita el comercio internacional, sino que fortalece la resiliencia de las cadenas de abastecimiento y la competitividad de regiones exportadoras como México.

De hecho, la importancia de la infraestructura refrigerada puede medirse también en dinero. A nivel mundial, la FAO estima que aproximadamente el 14% de los alimentos se pierde entre la cosecha y la distribución, principalmente por deficiencias en almacenamiento, transporte y logística. Además del desperdicio, estas fallas pueden comprometer el cumplimiento de contratos internacionales.

La infraestructura refrigerada continúa expandiéndose en México, se estima que el mercado mexicano de logística en frío alcanzará un valor estimado de 7.39 mil millones de dólares en 2026 y que crecerá impulsado por el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias (Mordor Intelligence).

Para responder a esa demanda, las empresas del sector han acelerado sus planes de expansión. Emergent Cold LatAm opera 36 almacenes de múltiples temperaturas en México, con una capacidad superior a 240 mil posiciones de tarima y 1.8 millones de metros cúbicos, además de ejecutar un plan de expansión en distintas regiones estratégicas para acompañar el crecimiento de la demanda logística y de las exportaciones agroalimentarias.

“Consolidar el comercio con socios estratégicos como Estados Unidos y, al mismo tiempo, responder a nuevas oportunidades internacionales es apenas el primer paso. El siguiente reto será asegurar que la infraestructura logística evolucione al mismo ritmo que las exportaciones. La cadena de frío ya no es únicamente un componente logístico, es una infraestructura estratégica para la competitividad del país”, concluye Adrián Madero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Comercio Internacional

Organizaciones


Fao

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses