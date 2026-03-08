Los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril por la guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 8 marzo 2026
    Los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril por la guerra
    Trump había restado importancia al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, al calificarlo de “un pequeño fallo” en una entrevista con la cadena ABC News. ESPECIAL.
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Guerras
Petróleo
Dinero

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump

Los analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global

MIAMI.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó el domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que “es un pequeño precio” que hay que pagar.

Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión federal en Coahuila impulsa a PN para desfogar Nuevo Laredo

“Los precios del Brent se elevaron tanto como 15% a más de 100 dólares por barril después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción porque el crucial Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido a la guerra de Irán”, indicó un reporte de la firma Trading Economics.

Trump reaccionó minutos después de trascender la subida de los costos con un mensaje en TruthSocial.

“Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!”, escribió el mandatario.

Los futuros de Wall Street también reportaban una caída de cerca del 1.5% en los índices de del S&P 500, Nasdaq Composite, y el Dow Jones.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EU ha subido un 16% (47 centavos de dólar), al situarse en una media de 3.45 dólares por galón.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo a CNN que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, con lo que se distanció de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Petróleo
Dinero

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio