Mantienen el arranque ventas, producción y exportaciones de carros en abril de 2026 en México

Las ventas totales de carros en el cuarto mes de 2026 fueron de 118 mil 859 unidades, con un acumulado enero-abril de 500 mil 512 automóviles vendidos; la producción automotriz en abril fue de 329 mil 878 unidades, con un total en los cuatro meses de 2026 de 1 millón 299 mil 157 carros producidos; las exportaciones mensuales de vehículos ligeros (VL) en abril alcanzaron los 286 mil 317 unidades y, de manera agregada, 1 millón 81 mil 948 unidades al mercado exterior entre enero y abril de 2026.

En México, las ventas, producción y exportaciones de vehículos ligeros mantuvieron el arranque de marzo pasado con aumentos anuales de 8.6, 2.1 y 11.4% en abril de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base al reporte de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros ( RAIAVL ).

Sin embargo, de manera mensual se observaron caídas en las ventas, producción y exportaciones de los VL de 9.66, 3.97, 7.70%, respectivamente, informó el RAIAVL.

ALGUNOS ASPECTOS DEL RAIAVL

De la producción total de VL entre enero y abril de 2026, 20% corresponden a automóviles sedanes (260 mil 275 unidades) y el 80% restante a camiones ligeros (1 millón 38 mil 882 unidades). Estos porcentajes se han mantenido similares en los cuatros meses de 2026.

Del millón 84 mil 948 unidades exportadas hasta abril de 2026 en México, la participación de Estados Unidos es crucial ya que concentra el 76% de las exportaciones mexicanas de VL (821 mil 984 unidades). El 24% restante se divide entre Canadá (12.4%), Alemania (3.3%), Brasil (1.7%) y “Resto de países” (6.6%).

GM Y STELLANTIS CON ALZAS ACUMULATIVAS POR AÑO

Las ventas anuales acumulativas de General Motors (GM) y de Stellantis hasta abril de 2026 aumentaron 2.8 y 18.5%, respectivamente. GM alcanzó una cifra de 66 mil 78 unidades vendidas entre enero y abril de 2026 y Stellantis de 32 mil 336 unidades vendidas.

Las unidades producidas acumuladas de VL en los pasados cuatro meses de 2026 de GM y Stellantis se incrementaron en 2.9% para el primero y 33.2% para el segundo, con respecto al mismo periodo de 2025. Estas marcas representan el primer y segundo lugar en producción automotriz en México, con cifras de 291 mil 31 (GM) y 148 mil 203 (Stellantis) de unidades producidas.

Los VL exportados desde México hacia el mercado exterior de GM fueron 263 mil 159 (+0.1%) y de Stellantis, 117 mil 63 unidades (+38.3%) entre enero y abril de 2026 comparándose con los mismos cuatro meses de 2025. En esta categoría también repitieron los primeros dos lugares en carros exportados acumulados hasta abril de 2026.