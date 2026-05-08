Generó Coahuila más de 12 mil empleos en el mes de abril

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    Generó Coahuila más de 12 mil empleos en el mes de abril
    A nivel nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que hasta el pasado 30 de abril tenía registrados 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Además el estado mantuvo un saldo positivo en el acumulado de puestos laborales de este año

En Coahuila fueron 12,457 los puestos de trabajo que se generaron durante el mes de abril en la entidad, mientras que en el primer cuatrimestre del año se cerró con un saldo positivo de 17,897 empleos.

De acuerdo a las cifras del IMSS, en la entidad se cerró abril con 857,955 puestos de trabajo y comparados a los 845,498 de marzo, significó esos 12,457 empleos más en comparación a marzo de este año, mientras que comparado a los 840,058 del diciembre 2025, se tiene esos 17,897 empleos adicionales.

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En estos primeros cuatro meses del año, fue hasta ahora febrero, el único en que se presentó una caída en el empleo (-9,254) contra el mes inmediato anterior, mientras que abril es el mes en que más creció el empleo, seguido por enero cuando fueron 11,477 los puestos de trabajo que se sumaron en la entidad.

Cabe destacar que la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower al segundo trimestre de 2026, ya había anticipado que los empleadores de la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) contemplaba un 38% de ellos incrementar sus requerimientos de talento, un 27% reducirlos y el resto no sabía si haría cambios durante el resto del año.

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