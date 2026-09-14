Manufacturas Zapa en Saltillo suma 300 empleos más en 2026

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    Manufacturas Zapa en Saltillo suma 300 empleos más en 2026
    Al momento la compañía manufacturera cuenta con 62 naves industriales y en el parque industrial se cuenta con 20 empresas ESPECIAL.

Se informó que de enero a la fecha el número de trabajadores se ubicó en 4 mil 400 personas en total

En Manufacturas Zapalinamé en Saltillo en lo que va del año se han sumado 300 nuevos empleos, pues mientras que en el mes de enero eran 4,100 los trabajadores de las diferentes plantas, actualmente son 4,400 así lo dio a conocer el director general de Zapa, Rafael Amar Tamez.

Aunque este año no se han concertado nuevas inversiones, se ha presentado crecimiento en el número de trabajadores de las plantas que están en operación debido a que se ha incrementado su demanda.

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Amar Tamez dijo que entre las plantas que crecieron este año su plantilla de personal fueron particularmente de los giros de inyección de plástico (aunque no ligada al sector automotriz), así como aeroespacial.

En cuanto al parque industrial, el empresario comentó que todavía cuentan con dos naves disponibles de 35 mil m² y una que vez queden ocupadas, con ello se estará llenando este parque industrial ubicado en el sur de la ciudad.

El director general de Zapa indicó que cuentan con 62 naves industriales, en el parque industrial se cuenta con 20 empresas y cuatro ubicadas en otros parques industriales.

Finalmente sobre la atracción de inversiones, comentó que siguen muy reservadas, toda vez que solo preguntan, aunque ello lo atribuye a la incertidumbre que genera la revisión del T-MEC, debido a que ahora cada año se estará revisando durante 10 años.

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