Turismo internacional en México crece un 3.8% interanual en julio

Al país llegaron 4.41 millones de turistas internacionales en el séptimo mes de 2026, frente a los 4.25 millones del mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

México recibió en julio un 3.8% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, aunque el gasto realizado por los viajeros extranjeros cayó un 1.3%, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, México registró la entrada de 8.65 millones de viajeros internacionales, cifra que incluye tanto a turistas que pernoctan en el país como a excursionistas que no pasan al menos una noche, lo que representó un incremento interanual del 2.9%.

El mayor crecimiento se produjo entre los turistas fronterizos, que sumaron 2.06 millones, un 13.2% más que en julio de 2025.

Como contraste, los turistas no fronterizos disminuyeron un 3.2%, hasta los 2.35 millones. Dentro de este grupo, las llegadas por vía aérea retrocedieron un 5.7%, hasta 1.85 millones, mientras que las terrestres aumentaron un 7%, hasta casi 500 mil.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor entre los turistas no fronterizos, con 1.69 millones de entradas, equivalentes al 72% del total. Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 288 mil 597 viajeros (12.3%), y Canadá, con 124 mil 250 (5.3%).

Por otro lado, el gasto total de los viajeros internacionales cayó en julio un 1.3% interanual, al pasar de 3 mil,7 millones de dólares a 2 mil 961.3 millones.

El gasto correspondiente únicamente a turistas internacionales fue de 2 mil 710.3 millones de dólares, un 0.7% menos que un año antes, mientras que el de los excursionistas retrocedió un 7.9%, hasta 251 millones.

Asimismo, el gasto medio de cada viajero descendió un 4.1%, hasta los 342.3 dólares, frente a los 357 dólares de julio de 2025. Entre los turistas, el promedio fue de 615 dólares, aunque quienes llegaron por vía aérea gastaron una media de mil 223.2 dólares.

Los datos se conocen después de que México recibiera 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, un 6.1% más que en 2024, mientras que el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó los 34 mil 991.6 millones de dólares.