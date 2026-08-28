Maquiladoras aún enfrentan retos en empleo y producción en México: CIAL dun & Bradstreet

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    Maquiladoras aún enfrentan retos en empleo y producción en México: CIAL dun &amp; Bradstreet
    Las ventas del comercio minorista mantienen un ritmo es moderado, lo que refleja la fortaleza relativa del mercado interno como motor de crecimiento. ESPECIAL.

Al momento la estabilidad cambiaria y el mercado interno sostienen la economía del país

CDMX - El empleo en la industria exportadora y la moderación en las ventas minoristas reflejan que los retos persisten para la economía en México, la cual atraviesa un periodo de ajustes en el que la estabilidad cambiaria y la recuperación parcial del comercio interno y externo, ofrecen señales de resistencia.

De acuerdo con el más reciente análisis económico, CIAL Insights, de CIAL Dun & Bradstreet, compañía líder en análisis avanzado de datos el peso mexicano cerró la semana pasada en 16.90 por dólar, su nivel más bajo desde mayo de 2024.

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Desde marzo, acumula una apreciación cercana al 19%, consolidándose como una de las monedas más fuertes de la región.

Indicó que este desempeño responde tanto a la depreciación del dólar frente a otras monedas como a factores internos: menor déficit comercial, mayores remesas, inversión extranjera y turismo. Se estima que el tipo de cambio cierre el año en torno a 17.70 pesos, manteniendo una década de estabilidad cambiaria.

Asimismo el comercio minorista mantiene un papel relevante en la economía, con un PIB estimado en USD 200 mil millones, equivalente a 9.9% del PIB nacional.

Recordó que fue durante enero–junio, las ventas crecieron 3.3% anual, apoyadas por la recuperación del empleo, salarios reales al alza, crédito al consumo y apoyos sociales.

COMERCIO MAYORISTA CON REPUNTE TRAS CAÍDAS

por otro lado, fue en junio que las ventas crecieron 14.7% anual, acumulando un avance de 8.1% en lo que va del año. El PIB del sector se estima en USD 177 mil millones, equivalente a 8.7% del PIB nacional. Este repunte responde en parte al incremento de las exportaciones, dejando atrás seis trimestres consecutivos de retrocesos.

Por otro lado, la industria maquiladora de exportación comienza a cambiar de dirección. En junio, sus ventas crecieron 3.3% anual, el primer dato positivo tras once meses de caídas. Sin embargo, en el primer semestre aún acumula una contracción de 5.3% anual.

El empleo en el sector se ubicó en 2.82 millones de puestos, con una caída de 0.8% anual en junio, sumando tres años consecutivos de retrocesos y situándose 6.1% por debajo de su máximo histórico de 2023.

En resumen, estos indicadores muestran que México avanza con estabilidad cambiaria y un mercado interno que sostiene el consumo, mientras el comercio mayorista y las maquiladoras empiezan a mostrar señales de recuperación.

Las predicciones apuntan a que, si se mantiene la fortaleza del peso y el dinamismo en exportaciones, la economía mexicana podría consolidar un escenario de estabilidad en 2026, condicionado por la capacidad de sostener inversión y empleo en sectores estratégicos como el automotriz y las manufacturas.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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