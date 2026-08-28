Maquiladoras aún enfrentan retos en empleo y producción en México: CIAL dun &amp; Bradstreet

CDMX - El empleo en la industria exportadora y la moderación en las ventas minoristas reflejan que los retos persisten para la economía en México, la cual atraviesa un periodo de ajustes en el que la estabilidad cambiaria y la recuperación parcial del comercio interno y externo, ofrecen señales de resistencia.

De acuerdo con el más reciente análisis económico, CIAL Insights, de CIAL Dun & Bradstreet, compañía líder en análisis avanzado de datos el peso mexicano cerró la semana pasada en 16.90 por dólar, su nivel más bajo desde mayo de 2024.

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Desde marzo, acumula una apreciación cercana al 19%, consolidándose como una de las monedas más fuertes de la región.

Indicó que este desempeño responde tanto a la depreciación del dólar frente a otras monedas como a factores internos: menor déficit comercial, mayores remesas, inversión extranjera y turismo. Se estima que el tipo de cambio cierre el año en torno a 17.70 pesos, manteniendo una década de estabilidad cambiaria.

Asimismo el comercio minorista mantiene un papel relevante en la economía, con un PIB estimado en USD 200 mil millones, equivalente a 9.9% del PIB nacional.

Recordó que fue durante enero–junio, las ventas crecieron 3.3% anual, apoyadas por la recuperación del empleo, salarios reales al alza, crédito al consumo y apoyos sociales.

COMERCIO MAYORISTA CON REPUNTE TRAS CAÍDAS

por otro lado, fue en junio que las ventas crecieron 14.7% anual, acumulando un avance de 8.1% en lo que va del año. El PIB del sector se estima en USD 177 mil millones, equivalente a 8.7% del PIB nacional. Este repunte responde en parte al incremento de las exportaciones, dejando atrás seis trimestres consecutivos de retrocesos.

Por otro lado, la industria maquiladora de exportación comienza a cambiar de dirección. En junio, sus ventas crecieron 3.3% anual, el primer dato positivo tras once meses de caídas. Sin embargo, en el primer semestre aún acumula una contracción de 5.3% anual.

El empleo en el sector se ubicó en 2.82 millones de puestos, con una caída de 0.8% anual en junio, sumando tres años consecutivos de retrocesos y situándose 6.1% por debajo de su máximo histórico de 2023.

En resumen, estos indicadores muestran que México avanza con estabilidad cambiaria y un mercado interno que sostiene el consumo, mientras el comercio mayorista y las maquiladoras empiezan a mostrar señales de recuperación.

Las predicciones apuntan a que, si se mantiene la fortaleza del peso y el dinamismo en exportaciones, la economía mexicana podría consolidar un escenario de estabilidad en 2026, condicionado por la capacidad de sostener inversión y empleo en sectores estratégicos como el automotriz y las manufacturas.