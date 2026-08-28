La economía canadiense creció un 0.8% en el segundo trimestre pese a la tensión comercial

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    La economía canadiense creció un 0.8% en el segundo trimestre pese a la tensión comercial
    La industria manufacturera, una de las más expuestas al conflicto comercial, registró en el segundo trimestre una reducción de sus beneficios operativos por el aumento de los costes energéticos. ESPECIAL.

El principal motor fueron las exportaciones, que aumentaron un 3.6%, su mayor avance en más de tres años

TORONTO.- La economía canadiense creció un 0.8% en el segundo trimestre de 2026, impulsada especialmente por las exportaciones, el consumo de los hogares y la inversión empresarial, en unos meses marcados por el creciente enfrentamiento comercial con Estados Unidos.

El organismo público Estadísticas Canadá (EC) señaló este viernes que el crecimiento equivale a una tasa anualizada del 3.3%, mientras que el PIB real per cápita aumentó un 1%, favorecido también por el descenso de la población canadiense por tercer trimestre consecutivo.

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En el primer trimestre del año, la economía canadiense creció un 0.1%, con respecto al trimestre precedente.

Destacó el incremento del 27% de las ventas al exterior de automóviles y camionetas ligeras, coincidiendo con la recuperación de la producción canadiense de vehículos tras dos trimestres de retrocesos.

También aumentó el valor de las exportaciones de productos metálicos, energía y maquinaria industrial, mientras que las importaciones apenas avanzaron un 0.3%.

Los datos corresponden al periodo de abril a junio y, por tanto, preceden a la última y más grave escalada de la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos.

Las negociaciones entre Ottawa y Washington colapsaron en agosto y la Administración del presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a unos 20 mil millones de dólares estadounidenses de exportaciones canadienses.

El Gobierno del primer ministro Mark Carney respondió con aranceles de represalia equivalentes, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, además de anunciar un paquete de 7 mil 500 millones de dólares canadienses (5.415 millones de dólares estadounidenses o 4.645 millones de euros) en ayudas para trabajadores y empresas afectadas.

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