La economía canadiense creció un 0.8% en el segundo trimestre pese a la tensión comercial

TORONTO.- La economía canadiense creció un 0.8% en el segundo trimestre de 2026, impulsada especialmente por las exportaciones, el consumo de los hogares y la inversión empresarial, en unos meses marcados por el creciente enfrentamiento comercial con Estados Unidos.

El organismo público Estadísticas Canadá (EC) señaló este viernes que el crecimiento equivale a una tasa anualizada del 3.3%, mientras que el PIB real per cápita aumentó un 1%, favorecido también por el descenso de la población canadiense por tercer trimestre consecutivo.

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En el primer trimestre del año, la economía canadiense creció un 0.1%, con respecto al trimestre precedente.

Destacó el incremento del 27% de las ventas al exterior de automóviles y camionetas ligeras, coincidiendo con la recuperación de la producción canadiense de vehículos tras dos trimestres de retrocesos.

También aumentó el valor de las exportaciones de productos metálicos, energía y maquinaria industrial, mientras que las importaciones apenas avanzaron un 0.3%.

Los datos corresponden al periodo de abril a junio y, por tanto, preceden a la última y más grave escalada de la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos.

Las negociaciones entre Ottawa y Washington colapsaron en agosto y la Administración del presidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a unos 20 mil millones de dólares estadounidenses de exportaciones canadienses.

El Gobierno del primer ministro Mark Carney respondió con aranceles de represalia equivalentes, que entrarán en vigor el 8 de septiembre, además de anunciar un paquete de 7 mil 500 millones de dólares canadienses (5.415 millones de dólares estadounidenses o 4.645 millones de euros) en ayudas para trabajadores y empresas afectadas.