Maquiladores prevén endurecimiento de EU en revisión T-MEC

CDMX.- A unos días de que entraron en vigor los aranceles de entre 5% a 50% para mil 463 fracciones arancelarias, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) ofrecieron al gobierno de México dialogar y dijeron que estarán pendientes de las modificaciones que se realicen a dicha decisión.

En un comunicado dijo: “Estaremos atentos a las modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) y las Tarifas de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE) impulsadas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a quienes reiteramos nuestra disponibilidad para dar la visión del sector manufacturero de exportación con más de 60 años de experiencia”.

Aunque el Index no se pronunció a fines de año sobre ese incremento arancelario, este martes afirmó que “la actualización y establecimiento de aranceles permitirá corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales y políticas de subsidios externos, así como alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional”.

Agregó que el país “debe aprovechar el mercado interno” a fin de contribuir a que haya equilibrio en el balance del comercio exterior, lo que debiera significar “una industrialización nacional sólida, diversificada y socialmente incluyente”. Prevén que EU endurezca su postura en revisión del T-MEC.

Expuso que se acerca el proceso de revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), lo que podría significar un endurecimiento del discurso estadounidense en temas energéticos, migratorios y de seguridad.

Consideró que dicha posición podría “eventualmente enturbiar el proceso de revisión” de dicho acuerdo, por lo que afirmó que tienen interés de ser actores clave y participar.

Explicó que el Index celebrará sus reuniones de Consejo Directivo, de febrero y marzo, en las ciudades de McAllen, Texas y Washington, lo que les permitirá estrechar una buena relación con congresistas y pares estadounidenses, principalmente en el tema arancelario.

Expuso que pretenden tener “una estrecha comunicación con representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos”.Agregaron que los maquiladores del país manifiestan su intención de mantener sus inversiones en el país, apoyar la captación de Inversión Extranjera Directa y generar más y mejores empleos.

De acuerdo con la Subsecretaría de Comercio Exterior el 60% de las mil 463 fracciones arancelarias, es decir, alrededor de 876 fracciones son insumos, lo que de acuerdo con algunas fuentes de la industria del ensamble eso afecta a la manufactura.